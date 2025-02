The Central House y Cruz Roja refuerzan su compromiso social y firman su convenio de colaboración

The Central House (TCH), compañía líder en el sector hostel premium, inicia el nuevo año consolidando su Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tras firmar un convenio de colaboración con Cruz Roja Española en septiembre de 2024. Este acuerdo se enmarca en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, reforzando el compromiso de ambas organizaciones con los colectivos más vulnerables y la sostenibilidad local.

El convenio establece una colaboración activa entre TCH y Cruz Roja en diferentes líneas de acción:

Voluntariado corporativo: Desde TCH, se facilitará la participación de los empleados en programas de voluntariado de Cruz Roja. Tanto estacionales como a largo plazo.

Donaciones y actividades solidarias: Participación en campañas de sensibilización o recaudaciones de fondos, ya sea para causas específicas o para la actividad ordinaria de la ONG.

Durante el último año, TCH ha podido participar en la recaudación de donaciones para la DANA que asestó a Valencia.

En diciembre, The Central House Porto Ribeira acogió un desayuno solidario para personas mayores en riesgo de exclusión social, en colaboración con la Cruz Vermelha. Este encuentro sirvió como antesala para la firma, durante este mes de febrero, de un acuerdo de cooperación entre la empresa turística y la ONG en Portugal, amplificando el ya firmado en agosto.

Compromiso con el desarrollo sostenible Ambas organizaciones comparten los valores de inclusión, sostenibilidad y solidaridad, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este convenio refleja el compromiso de TCH de integrar la responsabilidad social en su modelo de negocio, mientras fortalece la misión de Cruz Roja en su labor humanitaria. Francisco Jesús Cabrero Loinaz y Juan Luis Gómez Lorenzo, co-CEOs de TCH, comentan: “Estamos orgullosos de sumar fuerzas con Cruz Roja para contribuir a un impacto positivo en nuestra sociedad. Este convenio representa nuestra dedicación a la acción social y al desarrollo sostenible”.

Acerca de The Central House

The Central House es una empresa española innovadora en el sector hostelero que combina calidad, sostenibilidad y se centra en la experiencia de los huéspedes. Con presencia en España, Portugal, Marruecos y Turquía, su objetivo es crear experiencias únicas para viajeros mientras contribuyen a la mejora de las comunidades locales donde se establecen.