Grupo Jumadi ayuda a las residencias de mayores a ser más sostenibles y seguras

Con más de 43 años de experiencia en el sector de la higiene profesional, Grupo Jumadi ha emergido como un líder en la optimización de recursos para residencias y centros de mayores. Su enfoque innovador ha transformado la gestión de la higiene en estos centros, integrando sostenibilidad, eficiencia y ahorro en un solo modelo.

Gracias a sus soluciones avanzadas, Grupo Jumadi ayuda a las residencias a optimizar el uso de recursos, reducir costos operativos y mejorar tanto la calidad de vida de los residentes como el impacto ambiental de los centros. Este enfoque no solo potencia la rentabilidad de los centros, sino que también responde a las crecientes demandas normativas y sociales de sostenibilidad.

Ahorro y eficiencia: maximizando el impacto de los recursos La gestión eficiente de los recursos es crucial para las residencias de mayores, que enfrentan retos constantes para equilibrar la calidad del servicio y los costes operativos. En este contexto, Grupo Jumadi ofrece auditorías personalizadas que permiten a cada centro identificar áreas clave de mejora en higiene, optimización de recursos y sostenibilidad. Esta estrategia ha demostrado ser eficaz, ya que, según los estudios internos de la compañía, una residencia de 80 plazas puede ahorrar más de 3.700 euros al año simplemente implementando sistemas automatizados de dosificación y productos de limpieza ultraconcentrados. Estas soluciones contribuyen directamente a una gestión más eficiente de los recursos, reduciendo el desperdicio y mejorando los procesos operativos.

Tecnología avanzada al servicio de la sostenibilidad El compromiso de Grupo Jumadi con la sostenibilidad se refleja en cada aspecto de su modelo de negocio. La compañía ha desarrollado una gama de productos ecológicos certificados que cumplen con los más altos estándares de calidad, optimizando la higiene y reduciendo el impacto ambiental. Entre sus innovaciones más destacadas se encuentran los sistemas de dosificación automatizada, que permiten aplicar los productos de manera precisa, evitando el desperdicio. Además, las formulaciones ultraconcentradas contribuyen a un uso más eficiente de productos y recursos, disminuyendo el consumo de agua, energía y plásticos.

Formación continua: claves para una gestión eficiente y segura La eficiencia operativa de las residencias no solo depende de la tecnología y los productos empleados, sino también de la capacitación del personal. Por ello, Grupo Jumadi pone un énfasis crucial en la formación continua, asegurando que los equipos de trabajo sean capaces de gestionar los recursos de manera óptima. Esta capacitación no solo mejora la gestión de los recursos, sino que también crea un entorno más seguro y saludable para los residentes, reduciendo los riesgos operativos y mejorando el bienestar general.

Resultados tangibles: impacto económico y ambiental La efectividad de las soluciones de Grupo Jumadi se traduce en resultados medibles. Un ejemplo reciente muestra cómo una residencia que adoptó el sistema integral de higiene de Jumadi logró reducir un 14% los gastos en materia de higiene y limpieza de todo el centro (superficies, lavandería, cocina...), al mismo tiempo que mejoró la calidad del servicio y redujo su huella de carbono. Estos logros subrayan la capacidad de la sostenibilidad y la eficiencia para generar beneficios tangibles tanto económicos como medioambientales.

Grupo Jumadi: un aliado estratégico para el futuro de las residencias Grupo Jumadi es un referente en soluciones de higiene profesional en España, con más de cuatro décadas de experiencia. Su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia ha convertido a la compañía en un socio estratégico para las residencias de mayores. A través de un enfoque personalizado y soluciones avanzadas, Jumadi permite a los centros optimizar sus procesos operativos, reducir costos y mejorar la sostenibilidad, contribuyendo a la creación de un futuro más eficiente y responsable.