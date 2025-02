'Los Logo-Cuentos'; un innovador método para desarrollar el lenguaje infantil.

Diana Macarena Navas Pacheco presenta una obra pionera que facilita el aprendizaje del habla y la prevención de dificultades lingüísticas en niños de 5 a 10 años.

CÍRCULO ROJO.- La prevención y corrección de dificultades en el lenguaje infantil tienen un nuevo aliado: ‘Los Logo-Cuentos: el método múltiple para desarrollar el lenguaje’, un libro que fusiona la magia de los cuentos con un enfoque metodológico basado en años de experimentación en el aula. Su autora, Diana Macarena Navas Pacheco, maestra de Audición y Lenguaje con más de una década de experiencia, ofrece una herramienta práctica y accesible para padres, docentes y terapeutas.

Un método probado y eficaz

La metodología de "Los Logo-Cuentos" se basa en la combinación de relatos motivadores y actividades lingüísticas diseñadas para reforzar la articulación y comprensión del lenguaje en niños de entre 5 y 10 años. Cada cuento se centra en un fonema o consonante específica, permitiendo trabajar de forma lúdica y estructurada en la prevención y corrección de dificultades del habla. El resultado es un método ecléctico, fruto de la reelaboración y adaptación de diversos programas educativos, aplicado con éxito en el aula durante años.

Inspiración en el aula y en la experiencia

Desde su infancia, Navas Pacheco sintió pasión por la escritura y la educación. Su experiencia profesional como maestra de Audición y Lenguaje le permitió probar distintos programas para la prevención de dificultades lingüísticas, refinando su propio método a lo largo del tiempo. "Los niños y niñas, protagonistas de su aprendizaje, han sido siempre mis grandes inspiradores", afirma la autora.

Para padres, docentes y terapeutas

Uno de los mayores atractivos de "Los Logo-Cuentos" es su accesibilidad: cualquier persona, sin necesidad de formación especializada, puede utilizarlo para prevenir y reforzar el desarrollo lingüístico infantil, ya sea de manera individual o grupal. Padres, maestros de Primaria y profesionales del ámbito de la Audición y Lenguaje encontrarán en esta obra una guía práctica y adaptable a diferentes edades y necesidades.

SINOPSIS

‘Los logo-cuentos, el método múltiple para desarrollar el lenguaje’, ha sido concebido como una guía de trabajo para que cualquier profesional de la enseñanza y las familias puedan trabajar como un especialista de audición y lenguaje, tanto para la estimulación como la prevención y reeducación de necesidades relacionadas con prácticamente cualquier ámbito del lenguaje.

Con el hilo conductor de cada fonema, y centros de interés significativos para l@s niñ@s, cada cuento trabaja diversas áreas de la forma, contenido y uso de la lengua.

Es un libro extenso, para que se pueda escoger la parte más adecuada en cada caso, siendo muy sencilla la adaptación, pues no es un libro teórico, sino rotundamente práctico, con múltiples actividades de conciencia fonológica, comprensión, razonamiento, inferencias, adivinanzas, trabalenguas, actividades manipulativas, etc.

Por estos motivos, es aplicable al primer ciclo de Primaria, pero se puede adaptar para cualquier etapa.

Por último, en la última parte del libro podemos encontrar de forma detallada qué contenidos se trabajan en cada capítulo.

AUTORAS

Sandra Martin López nació en 1977 en Barcelona, pero desde adolescente vive en Granada. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada.

«Siempre me dijeron que todas las formas de arte y de dibujo eran lo mío, y desde pequeña quería dedicarme a hacer cómics de dibujos que veía en la televisión.»

En la universidad ganó premios, como con el Cómic contra el racismo (mención especial), exponiendo en el Salón del Cómic de ese año (1999).

Mención especial merece el premio a la mejor mascota de la Biblioteca de Ogijares, la participación en la revista Ambientes de punto de Cruz, El Muñidor; exposiciones en la Facultad de Bellas Artes de Granada (en 2001), Churriana de la Vega (en 2011) y en la Casa de la Cultura, Albaycin (en 2014).

Por último, destacaremos la inestimable aportación junto a su gran amiga Diana Navas en este gran libro, que «ha sido una maravillosa sorpresa y experiencia que ve la luz y amplia con mis ilustraciones... Esperando que la aventura solo esté por continuar...».

Diana Macarena Navas Pacheco nació en Cádiz en 1981, pero desde adolescente vive en Granada donde se diplomó con premio extraordinario en la Facultad de Ciencias de la Educación.

«Desde niña he sido muy soñadora y creativa, con mis libretas a todos lados escribiendo relatos».

Ha participado en multitud de jornadas educativas y grupos de trabajo; en uno de ellos, en el EOE de Priego de Córdoba, como coordinadora. Aplica sus investigaciones a las aulas, y tras veinte años de experiencia en ellas, finalmente decide publicar Los logo-cuentos, como recopilación de métodos para la estimulación del lenguaje.

Muy ilusionada, confía en que el público infantil disfrute con este proyecto tanto como mi amiga, la gran artista Sandra Martín, y yo durante su creación.