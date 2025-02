Grupo LEW Brand ficha a Sonia Rodríguez Flores como directora de People & Talent en respuesta a su plan estratégico para los próximos 5 años, centrado en el equipo

Sonia Rodríguez Flores acaba de aterrizar como directora de People & Talent, aportando más de 10 años de experiencia en puestos de dirección de Recursos Humanos en grandes empresas. Toda una declaración de intenciones del grupo de restauración madrileño que afronta un 2025 de grandes retos con el foco puesto en la atracción y retención de talento Grupo LEW Brand refuerza su área de Recursos Humanos con una recién incorporada directora de People & Talent. Se trata de Sonia Rodríguez Flores, que viene de ocupar el cargo de directora de Recursos Humanos en grandes empresas del sector hostelero. Toda una declaración de intenciones del grupo de restauración madrileño que afronta un 2025 de grandes retos con el foco puesto en la atracción y retención de talento para convertir sus empresas en un "place to be" laboral para los equipos.

Sonia Rodríguez Flores es Diplomada en Relaciones Laborales con Máster en Gestión y Dirección de RR. HH. y aporta una experiencia de más de diez años en departamentos de Recursos Humanos de varias grandes empresas líderes del sector de la restauración organizada. Declara desde su nuevo puesto: "Afronto este proyecto con mucha ilusión, ya que LEW brand se encuentra en un momento clave de afianzamiento de sus marcas emblema y a la vez de crecimiento. En este contexto, el área de personas es clave, más aún si tenemos en cuenta el momento del mercado laboral actual, donde debemos ser capaces de adelantarnos y adaptarnos a las tendencias de los empleados, al igual que hacemos con los clientes todos los días en nuestros locales".

LEW Brand se enfrenta, además, a otros desafíos en este 2025, pues su buque insignia, Brasayleña, tiene previsto seguir creciendo con un plan de expansión continuado y sostenible, con el objetivo de alcanzar un mínimo de 10 aperturas anuales. Por lo que la incorporación de esta figura será clave, para hacer crecer y consolidar un equipo que permita cumplir el ambicioso plan de expansión del grupo.

Más nombramientos en el equipo directivo

Este nombramiento se une al de Eduardo Céspedes, nuevo CEO, que ocupó el cargo el pasado enero, cogiendo el testigo de Pedro López Mena, fundador del grupo hace 16 años y quien ha asumido un nuevo rol como presidente de Grupo LEW Brand, el grupo madrileño de hostelería que cuenta con un porfolio de 8 marcas de gestión propia, diversificadas en varias categorías del sector de la restauración organizada, con Brasayleña a la cabeza. Desde su apertura en 2008, el grupo ha conseguido, generar más de 800 puestos de trabajo en 12 provincias y afianzar con 33 establecimientos la única cadena de rodizio al estilo brasileño de España y la primera de Europa.

Más información sobre Brasayleña y grupo LEW Brand

Brasayleña es la primera y única cadena de rodizio al estilo brasileño de España y de Europa, un concepto diferenciador que no ha podido ser imitado desde sus comienzos en 2008, cuando abrió su primer local en el Centro Comercial Islazul, Madrid. Tras dieciséis años operando en el sector de la restauración organizada con las enseñas Brasayleña

Churrascarías y La Burratina Trattoria, en 2022 la compañía dio un giro en su estrategia de crecimiento, apostando por la diversificación de marcas y la creación de nuevos conceptos y de formatos para llegar a nuevos públicos y mercados.

Actualmente, el grupo LEW Brand cuenta con un porfolio de 8 marcas de gestión propia, diversificadas en varias categorías del sector de la restauración organizada, con Brasayleña a la cabeza; 4 marcas de cocina internacional con operación exclusiva en delivery -Pollo Criollo, Hijos de Escobar, Gyro Grill y Hundy-, La Burratina Trattoria y Raw Açaí, enseña de healthy fast food especializada en bowls saludables del superfood tendencia, con la que el grupo ha irrumpido en un segmento que ha llegado con fuerza en el mercado español. El grupo hostelero inauguró en 2023 MENA, un espectacular espacio gastronómico ubicado en LaFinca Grand Café en Pozuelo de Alarcón, con el que la empresa ha entrado en el sector de la alta gastronomía.