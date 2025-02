El 42% de los españoles no reclaman sus derechos por pereza, según un estudio de Legálitas

El análisis muestra que los ciudadanos también se conforman por otros motivos, como el desconocimiento (35%) y la desconfianza (23%). La vivienda, el trabajo y la familia son las grandes preocupaciones señaladas, además de otras cuestiones relacionadas con el consumo, los impuestos, las multas de tráfico y las mascotas Una gran mayoría de españoles se conforma en el ámbito legal por pereza, desconfianza o desconocimiento. Así se desprende de un estudio realizado por Legálitas con particulares, autónomos y micropymes a través de entrevistas en profundidad y focus groups.

El estudio se completa, además, con una encuesta realizada entre 1.200 personas a través de las redes sociales de la legaltech, donde se refleja que un 42% de los ciudadanos no defiende sus derechos legales por pereza, un 35% por desconocimiento y un 23% por desconfianza. Aunque el sondeo revela también que el coste económico representa una barrera para muchas personas, tal y como verbalizaron en diferentes entrevistas o comentarios en las redes sociales.

Entre sus argumentos señalan que: "la justicia en España funciona mal, y cuando llega, si es que llega, a veces es tan tarde que ya no es ni justicia"; "nos educan como esclavos conformistas, pero también somos pícaros y si la injusticia nos beneficia, nos callamos"; "nos conformamos porque todo es farragoso, enrevesado, inaccesible, ideado de tal forma que haya que dedicarle más tiempo a papeles que a trabajar o vivir"; "por pobres, hoy la gente no llega a fin de mes, no enciende la calefacción, muchas neveras están vacías. Pleitear es caro, aunque tengas razón, no siempre se puede afrontar la provisión de fondos de un proceso".

Diferentes argumentos que, unidos a los datos, muestran una sociedad conformista no habituada a reclamar o a defender sus derechos. Por temáticas, el estudio, refrendado por el Observatorio Jurídico de Legálitas, señala que los temas que más preocupan son, por este orden, la vivienda (compraventa, alquiler, ocupación o comunidades de vecinos); el trabajo (especialmente, el despido) y la familia (sobre todo, divorcios y herencias).

Otras preocupaciones muy asociadas al día a día y que también son relevantes para los ciudadanos son las que hacen referencia al consumo (reclamaciones de viajes o de suministros); los impuestos, especialmente, la declaración de la renta, y la relación con las administraciones al solicitar ayudas, subvenciones o licencias. Por último, se sitúan las cuestiones sobre tráfico como las multas o las relacionadas con las mascotas.

En el ámbito empresarial, lo que más preocupa a autónomos y micropymes son los asuntos fiscales como, por ejemplo, los impuestos; seguido del asesoramiento legal, laboral y contable.

Legálitas hace un llamamiento al inconformismo

En base a estas conclusiones, Legálitas insiste en realizar una llamada al inconformismo para que los ciudadanos defiendan sus intereses legales y dejen de lado la pereza, el desconocimiento o la desconfianza para reclamar lo que les pertenece.

Por este motivo presentó hace una semana la campaña ‘No te conformes’, realizada en colaboración con Interbrand, estrategia de marca; Contrapunto BBDO, creatividad publicitaria, y UM (IPG Mediabrands), estrategia de medios, con la que pretende poner de manifiesto el conformismo de la población e invitarles a que abandonen la resignación y luchen por lo que es justo.