realme presentará en el MWC 2025 un teléfono con cámara con sensor ultra grande

Este dispositivo, de nivel ultra, cuenta con un sensor más grande que los de los modelos insignia y un hardware inspirado en las cámaras DSLR, que superan a otros smartphones. realme lanzará el primer teléfono del mundo con cambio de color sensible al frío: el realme 14 Pro Series en el MWC 2025 el 3 de marzo realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento del mundo, presentará en MWC 2025 un nuevo teléfono que contará con una innovadora cámara. Este esperado dispositivo dispone de un sensor ultra grande y un teleobjetivo óptico diseñados para redefinir la fotografía con smartphone.

Este dispositivo, de nivel ultra, cuenta con un sensor más grande que los de los modelos insignia y un hardware inspirado en las cámaras DSLR, que superan a otros smartphones. Las pruebas realizadas indican avances sin precedentes en la fotografía de retratos y en el rendimiento con poca luz, lo que establece un nuevo estándar para la fotografía con smartphones.

Junto con el teléfono con cámara ultra, realme presentará oficialmente la serie realme 14 Pro, nuestro buque insignia de gama media con cámara y un diseño único. Esta serie es la primera línea de smartphones del mundo con cambio de color sensible al frío. Con una gran batería de 6000mAh y MagicGlow Triple Flash, los usuarios pueden obtener sin esfuerzo una impresionante duración de la batería y capturar impresionantes retratos nocturnos con la serie 14 Pro.

El debut de realme en el MWC 2025 marca un paso significativo en el viaje global de la marca. Este evento muestra el compromiso de la marca con la innovación y la ambición de competir en los niveles más altos de la industria de los smartphones. Acércate al stand de realme en el pabellón 3, 3B4, para conocer de primera mano los últimos avances en tecnología móvil.

