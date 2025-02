EDGE: más potencia y autonomía para las baterías de RYOBI

EDGE es la nueva generación en tecnología de baterías de RYOBI que aporta un flujo de energía ininterrumpido y una durabilidad inigualable EDGE es la nueva generación en tecnología de baterías deRYOBI, que llega para convertirse en la mejor aliada de los apasionados del bricolaje. Ofrece hasta un 50% más de potencia y autonomía durante las tareas más demandantes y está diseñada para ser la mejor opción de las gamas ONE+ y MAX POWER.

Con este nuevo lanzamiento, RYOBI promete un flujo de energía potente, una durabilidad excepcional y un gran rendimiento en todas sus herramientas. Combinada con la tecnología Tabless e Intellicell, EDGE es capaz de cubrir de forma sobresaliente todas las necesidades en tareas de bricolaje, limpieza, jardinería y mucho más.

Tecnología de celdas sin pestañas

Las baterías EDGE, con su tecnología de celdas 21700 sin pestañas (tecnología Tabless), cambian totalmente las reglas del juego en el rendimiento de las herramientas. A diferencia de las tradicionales, que cuentan con dos lengüetas por donde fluye la energía (lo que genera fricción y calor), las celdas sin pestañas aprovechan toda su superficie. Este diseño permite un flujo de energía mucho más eficiente y sin interrupciones, mejorando el rendimiento de las herramientas de manera notable.

Las pruebas han demostrado que, a medida que aumenta la carga de trabajo, las baterías continúan ofreciendo una potencia superior. RYOBI se convierte de este modo en la primera marca en incorporar la tecnología Tabless en el mercado del bricolaje, apostando por la innovación para ofrecer una experiencia única a los usuarios.

Máxima potencia para tareas demandantes

Las ventajas de las celdas sin pestañas Tabless no se acaban ahí. Y es que esta tecnología disminuye la resistencia interna, lo que se traduce en un rendimiento excelente en tareas de alta demanda. Su diseño avanzado también reduce la resistencia de los electrones, permitiendo bajar la temperatura de la batería hasta un 25% y evitando el sobrecalentamiento.

La tecnología Tabless de EDGE revoluciona así el sector de las baterías, ya que elimina los cuellos de botella energéticos, optimizando el flujo de energía y ofreciendo la máxima potencia justo cuando más se necesita.

Autonomía mejorada con Intellicell

Por otro lado, Intellicell -la tecnología patentada por RYOBI- potencia las características de EDGE. Esta administra de manera única la energía para ofrecer un rendimiento y un tiempo de ejecución óptimos en cualquier herramienta y aplicación.

Pero, ¿cómo funciona exactamente Intellicell? La batería supervisa cada celda individualmente, por lo que sabe si las celdas están trabajando correctamente o no, y transfiere la carga en consecuencia. Al distribuir uniformemente el trabajo, las baterías proporcionan una autonomía mejorada y una potencia constante, garantizando que las herramientas ofrezcan el máximo rendimiento de principio a fin.

EDGE, la tecnología de vanguardia de RYOBI

EDGE se presenta como la innovadora tecnología de RYOBI para cubrir una amplia variedad de aplicaciones en el mundo del bricolaje, ofreciendo siempre las mejores propiedades. Con su tecnología de última generación, EDGE brinda la potencia necesaria para que los usuarios puedan realizar cualquier proyecto con sus herramientas eléctricas, consolidando a RYOBI como líder en tecnología de litio para el sector del bricolaje.

Vídeos

Presentamos la Nueva batería de 4.0Ah 18V ONE+ EDGE