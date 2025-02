Reformar la justicia, ¿para qué?

El estado de salud del Papa Francisco es preocupante, pero no es lo más grave que está ocurriendo en la Iglesia Católica. En cuanto al orden político, ya no pueden establecer más leyes que provoquen la ira de Dios; ha llegado al súmmum. Esto se acaba, parece que ya no hay remedio, pero debe ocurrir para que se vea que Satanás no es el fin ni el triunfador.