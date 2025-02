CGFNS International cambiará su nombre por TruMerit

El cambio de marca anuncia una mayor atención a la formación de personal sanitario preparado para el futuro A medida que amplía su misión de apoyar el desarrollo del personal sanitario a escala mundial, CGFNS International ha anunciado que cambiará su nombre a TruMerit™, una decisión aprobada por el Consejo de Administración de CGFNS en otoño de 2024.

La iniciativa supone una nueva etapa para la CGFNS, acrónimo de Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools que durante casi medio siglo ha apoyado la movilidad profesional de las enfermeras y otros profesionales sanitarios validando su formación, competencias y experiencia cuando solicitan autorización para ejercer en Estados Unidos y otros países. Esta iniciativa responde a la necesidad de reforzar la capacitación del personal sanitario para que pueda satisfacer las necesidades de la población en un panorama sanitario mundial en rápida evolución.

TruMerit, una referencia a la ‘excelencia genuina’, señala el papel de la organización en la validación de los logros meritorios de los trabajadores sanitarios de todo el mundo. Seguirá siendo un líder mundial en la prestación de estos servicios, al tiempo que ampliará su misión para reforzar la investigación y la promoción en apoyo de soluciones para el desarrollo del personal sanitario, incluidas normas y marcos mundiales para certificaciones de especialidad que potenciarán las trayectorias profesionales de los trabajadores sanitarios, independientemente de dónde decidan trabajar.

"Con este cambio de marca, estamos entrando en una nueva era de impacto mundial con fe en la propuesta de que los trabajadores sanitarios de todos los países, dotados de los conocimientos, las herramientas y la inspiración necesarios para alcanzar la excelencia en su profesión, pueden liderar el camino hacia la resolución de los retos sanitarios de hoy y de mañana", afirmó el Dr. Peter Preziosi, Presidente y Director General de la organización.

"TruMerit defenderá y generará capital intelectual para impulsar la inversión en un personal sanitario mundial preparado para el futuro. Sabemos que el compromiso con el desarrollo y la validación de sus competencias es la mejor contribución que podemos hacer para enfrentar a la escasez, los retos de equidad sanitaria y acceso, y la demanda de evolución de los modelos de atención centrados en el paciente", añadió.

El cambio de nombre será la pieza central de una renovación integral de la marca de la organización, que incluirá una nueva identidad visual en todo su perfil público, incluidos su sitio web, portales de clientes, credenciales y certificados, y canales de medios sociales. La renovación de la marca comenzará a mediados de marzo y concluirá en verano.

"Nuestro nuevo nombre transmite tanto un significado como un mensaje sobre quiénes somos y qué es importante para el personal sanitario mundial al que servimos", declaró Lea Sims, Directora de Marketing y Comunicaciones, que dirigió la iniciativa de cambio de nombre durante un año y está supervisando la transición de la organización a su identidad en evolución y su nueva marca. "El nombre TruMerit refleja nuestra misión de ayudar a los trabajadores de la salud de todo el mundo a avanzar en sus carreras, preservando al mismo tiempo la credibilidad ganada asociada con CGFNS y su casi medio siglo de servicio a la enfermería y las profesiones de salud aliadas".

