myCloudDoor se une al programa RAIIC de Microsoft en las categorías IA Design y Seguridad

La IA está transformando la productividad de las empresas y, en línea con su compromiso con la innovación tecnológica y la ciberseguridad, myCloudDoor se ha unido al programa RAIIC de Microsoft en las categorías de IA Design y Seguridad.

La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una herramienta esencial para potenciar la productividad y competitividad de las empresas. Sin embargo, su implementación debe realizarse de manera ética y responsable para maximizar sus beneficios y minimizar riesgos. En este contexto, el Centro de Innovación en IA Responsable (RAIIC) de Microsoft España, reconocido a nivel nacional, se creó con un enfoque centrado en la IA generativa para identificar oportunidades de innovación a gran escala y promover casos de uso en sectores clave. Su objetivo es impulsar la transformación organizacional, mejorar la eficiencia y aumentar el retorno de la inversión en proyectos de inteligencia artificial.

Así, el Centro de Innovación en IA Responsable (RAIIC) integra partners que destacan por cumplir los más altos estándares en el diseño y desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, así como en la aplicación de avanzadas medidas de ciberseguridad. En línea con esta iniciativa, myCloudDoor, empresa líder en soluciones Cloud, ha dado un paso estratégico al anunciar su incorporación al Programa RAIIC de Microsoft España, dentro de las categorías de AI Design y Seguridad, reforzando su compromiso con la innovación tecnológica y la protección de datos en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.

Respecto a esta unión al programa RAIIC, Javier Aguado, Global Cloud Director en myCloudDoor, destaca la importancia de esta alianza: “Formar parte del programa RAIIC en las categorías de AI Design y Seguridad es un paso significativo en nuestra misión de ofrecer soluciones tecnológicas confiables y de vanguardia. Este reconocimiento refuerza nuestro liderazgo y nos permite colaborar estrechamente con otros actores clave en el desarrollo de una IA más responsable y segura”.

La tecnología está transformando los negocios a gran velocidad y, en este contexto, la compañía tiene como misión ayudar a las empresas a integrar soluciones digitales que aborden los desafíos actuales y las preparen para el futuro de forma segura, ética y sostenible. Combinando innovación tecnológica y ciberseguridad, ofrece soluciones que optimizan procesos, mejoran la eficiencia operativa y protegen los activos críticos de las organizaciones.

Este enfoque integral permite a las empresas maximizar el potencial de la IA no solo para mejorar su productividad y agilidad operativa, sino también para impulsar la innovación y la toma de decisiones estratégicas basadas en datos precisos y en tiempo real. Al mismo tiempo, garantiza que los entornos digitales estén protegidos frente a amenazas, fortaleciendo la resiliencia organizacional y asegurando la continuidad del negocio. Todo ello bajo estrictos estándares de seguridad y cumplimiento normativo, lo que permite a las organizaciones adoptar tecnologías avanzadas con total confianza y alinearse con las mejores prácticas del sector.

Desde Microsoft, Karine Refniez, Partner Technical Lead, subraya el valor estratégico de la colaboración: “Agradecemos a myCloudDoor su dedicación en ayudar a nuestros clientes a través de su solución AI Factories, especialmente AI with SAP. Tener partners como myCloudDoor en la iniciativa RAIIC es esencial para seguir promoviendo una inteligencia artificial segura y responsable”.

Esta incorporación refuerza el liderazgo de myCloudDoor en innovación, diseño y adopción de soluciones Cloud, promoviendo el desarrollo de tecnologías seguras y ajustadas a las mejores prácticas del sector.

Pero la apuesta de la compañía por la IA no se limita a sus proyectos internos. En su compromiso por democratizar el conocimiento y fomentar el uso responsable de estas tecnologías, se celebrará próximamente el webinar “Cómo aplicar la Inteligencia Artificial para impulsar el éxito de tu negocio”, enfocado en ofrecer a las empresas la oportunidad de descubrir cómo aprovechar el potencial de la IA para transformar sus operaciones y maximizar su rendimiento. Expertos del sector compartirán casos de uso reales y mejores prácticas para implementar soluciones efectivas y seguras.

Ver Webinar ¿Cómo aplicar la IA para impulsar el éxito de un negocio?

Con iniciativas como esta, myCloudDoor continúa consolidando su posición como líder en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas avanzadas, apostando por una inteligencia artificial ética, responsable y centrada en generar valor real para las empresas.

Por el Departamento de Comunicación de myCloudDoor, líder en soluciones Cloud y transformación digital.