KōAN CLUB anuncia su expansión internacional con el lanzamiento de franquicias en españa y portugal

La marca líder en bienestar integral y belleza inside out ofrece un modelo exclusivo de franquicias con alta rentabilidad en un sector en pleno auge.

Barcelona, 23/02/2025 – KōAN CLUB, la firma pionera en el enfoque holístico del bienestar y la belleza, anuncia su ambicioso plan de expansión con el lanzamiento de su modelo de franquicias en España y Portugal. Con un mercado del bienestar en constante crecimiento y una demanda cada vez mayor de servicios personalizados que integren salud, estética y equilibrio emocional, KōAN CLUB se posiciona como la franquicia de referencia en el sector.

Un sector en auge: La oportunidad del mercado del bienestar El mercado del bienestar global ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, con una valoración que supera los 4,5 billones de dólares, según el Global Wellness Institute. En España y Portugal, esta tendencia se refleja en un aumento significativo de la inversión en servicios de salud preventiva, terapias naturales y tratamientos de bienestar. KōAN CLUB llega para liderar este cambio, ofreciendo una propuesta innovadora basada en la fusión de biomedicina, medicina tradicional china, ayurveda y tratamientos personalizados que van más allá de la estética convencional.

KōAN CLUB: Un modelo de negocio rentable y exclusivo El modelo de franquicia de KōAN CLUB permite a los emprendedores formar parte de una red consolidada con un concepto de negocio probado, diferenciador y con alta rentabilidad. Cada franquicia contará con el respaldo de una marca posicionada como referente en el sector, además de un plan de formación integral para garantizar la excelencia en la ejecución del método KōAN.

Ventajas de la franquicia KōAN CLUB Acceso a un método exclusivo basado en ciencia y tradición.

Uso de nanocosmética de la línea ViBeS by KōAN y productos premium de suplementación y nutricosmética del DR. Kno.

Formación continua y apoyo en marketing y comunicación.

Modelo de negocio con alta demanda y crecimiento sostenido.

Posicionamiento estratégico en un mercado en plena expansión.

Exclusividad por zonas: Un valor añadido para los franquiciados Con el objetivo de garantizar la rentabilidad y el posicionamiento de cada franquicia, KōAN CLUB establece un sistema de exclusividad por zonas, asegurando que cada socio franquiciado tenga un área geográfica delimitada sin competencia interna dentro de la red. Este enfoque refuerza el compromiso de la marca con sus franquiciados, potenciando la fidelización de clientes y la consolidación de cada centro como referente en su ciudad.

Un modelo pensado para el éxito Desde su fundación, KōAN CLUB ha revolucionado la forma en que entendemos el bienestar, integrando la salud emocional, física y estética en un solo espacio. Su enfoque inside out ha conquistado a una comunidad fiel que busca soluciones personalizadas para su bienestar. Con la expansión a través de franquicias, la marca no solo lleva su filosofía a más personas, sino que también ofrece una oportunidad única de inversión en un sector en plena evolución.

Contacto para franquicias Para más información sobre el modelo de franquicia KōAN CLUB en España y Portugal, los interesados pueden contactar a través de MUNDO.FRANQUICIA@KOANCLUB.COM o visitar CLUBKOAN

Sobre KōAN CLUB KōAN CLUB es un espacio de bienestar integral que combina biomedicina, medicina tradicional china, ayurveda y tratamientos personalizados para promover el equilibrio entre cuerpo, mente y emociones. Con un enfoque inside out y una red en constante crecimiento, KōAN CLUB se ha consolidado como un referente en salud y belleza holística.