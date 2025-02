El futuro de las ciudades inteligentes comienza con Larimar City & Resort en República Dominicana

La evolución de las ciudades hacia modelos más sostenibles y tecnológicos ha impulsado un nuevo paradigma en la planificación urbana. En este marco, Larimar City & Resort se presenta como la primera ciudad inteligente en República Dominicana, un ambicioso proyecto en Punta Cana desarrollado por CLERHP Estructuras.

Este modelo urbanístico integra sostenibilidad, tecnología de vanguardia y calidad de vida, posicionándose como una referencia en el Caribe. Con un diseño que aprovecha tecnologías como el Internet de las Cosas y la conectividad 5G, esta smart city aspira a combinar el respeto al medioambiente con la comodidad y la funcionalidad. Este desarrollo no solo redefine la infraestructura urbana, sino que también sienta las bases de un futuro sostenible en República Dominicana.

Un modelo urbanístico innovador Larimar City & Resort abarca 3,5 millones de metros cuadrados diseñados para promover la convivencia entre urbanismo y naturaleza. El desarrollo del proyecto contempla seis fases de urbanización y construcción, que ofrecen todas las opciones residenciales posibles, rodeadas siempre de extensas áreas verdes, lagos y playas artificiales: apartamentos en altura, townhouses y villas independientes en primera línea de golf. La planificación cuidadosa garantiza que los servicios esenciales como hospitales, colegios y centros comerciales estén siempre a una distancia accesible, promoviendo una movilidad sostenible.

Una característica distintiva es su infraestructura subterránea, que oculta redes eléctricas y de agua para maximizar la estética y funcionalidad del espacio urbano. Además, las tecnologías integradas, como sistemas de gestión de datos y automatización, aseguran eficiencia en el uso de recursos y servicios.

En este sentido, Larimar City & Resort no solo responde a las necesidades de sus residentes, sino que también contribuye a la preservación ambiental.

Sostenibilidad y tecnología en armonía El compromiso con el medioambiente es un pilar fundamental de la compañía cotizada CLERHP Estructuras (CLR.MC) desde hace 15 años, y que ahora aplican toda su experiencia y los valores empresariales que les definen desde el principio en su proyecto 'estrella' Larimar City & Resort. Este desarrollo se alimenta de fuentes de energía renovable, optimiza el uso del agua mediante sistemas de reutilización y cuenta con una gestión integral de residuos. Estas medidas permiten mantener el equilibrio ecológico y reducir significativamente el impacto ambiental.

La smart city también destaca por su conectividad y su capacidad tecnológica. La implementación de tecnologías como el Internet de las Cosas y la conectividad 5G mejora la experiencia de vida de sus habitantes al facilitar la interconexión de dispositivos y optimizar la gestión de recursos. Este enfoque crea una ciudad verdaderamente inteligente, donde cada elemento urbano está diseñado para proporcionar eficiencia, comodidad y sostenibilidad.

Larimar City & Resort marca un antes y un después en la planificación urbana de Punta Cana, al fusionar innovación tecnológica, sostenibilidad y calidad de vida en un entorno único. Este proyecto no solo redefine el concepto de ciudad inteligente en República Dominicana, sino que también posiciona al Caribe como una opción destacada en el desarrollo urbanístico sostenible.

Con su compromiso por integrar progreso y naturaleza, Larimar City & Resort representa el futuro de las ciudades en un mundo en constante cambio.