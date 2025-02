Repara tu Deuda Abogados cancela 40.992€ en La Laguna (Canarias) con la Ley de Segunda Oportunidad

Los ingresos de la exonerada disminuyeron y el matrimonio no pudo hacer frente a todas las deudas El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santa Cruz de Tenerife (Canarias) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un matrimonio de San Cristóbal de La Laguna que ha quedado liberado de una deuda de 40.992 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó a raíz de la disminución de ingresos por parte de la deudora y varias bajas laborales en los últimos años. Estas circunstancias hicieron que solicitasen financiación con la intención de cubrir provisionalmente todos los gastos mensuales y poder cubrir la totalidad del crédito cuando la situación laboral y económica se estabilizase. No obstante, no pudieron salir del estado de sobreendeudamiento en el que se encontraban inmersos”.

Como en su caso, muchas son las personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad tras buscar diferentes soluciones a sus problemas de deudas. Lo hacen después de haber sufrido algún tipo de contratiempo económico, ya sea por motivos de carácter laboral o personal. Hay que recordar que la Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015.

Repara tu Deuda Abogados es el bufete líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. Desde sus inicios hasta la actualidad, ha logrado superar ya la cifra de 310 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cantidad continúa creciendo como consecuencia de que hay muchos procedimientos que están en marcha. A ello hay que añadirle que diariamente se reciben consultas de personas que están interesadas en dejar atrás todos sus problemas financieros.

“Es digno de destacar -explican los abogados del despacho- que cuando los exonerados consiguen la cancelación de su deuda comprueban cuáles son los enormes beneficios de su nueva situación. Por esta razón deciden animar a otras personas a comenzar el proceso puesto que quieren que sus conocidos y allegados conozcan directamente los resultados tan positivos de este mecanismo. Y es que la mejor manera de acercarse a un potencial beneficiario es a través de otro que ya se ha beneficiado”.

Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre de 2015. El equipo analiza de forma previa el caso para ver si realmente la persona cumple los requisitos para poder cancelar sus deudas. Así, no hace perder el tiempo ni recursos económicos a quienes acuden esperanzados a su despacho.

Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que esta legislación llegue a más particulares y autónomos. “Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- que permite cambiar la vida de las personas. Esto hace que se reactiven en la economía, puedan acceder a nueva financiación y salgan de los listados de morosidad como ASNEF. El hecho de contar con figuras conocidas nos ayuda a conseguir el objetivo de que nadie se quede sin saber de la existencia de este mecanismo”.

El despacho también puede analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.