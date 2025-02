Be Racing inicia el calendario de actividades con el foco en la preparación para el Dakar 2026

Presenta un programa que permite a los pilotos adquirir experiencia en diferentes disciplinas y condiciones de competición, combinando técnica, estrategia y resistencia para estar preparados ante cualquier reto Be Racing inicia este 2025 con un ambicioso calendario de actividades que marcan el camino hacia el Dakar 2026. Más allá de la competición, el equipo se reafirma como un referente en la formación de pilotos y el descubrimiento de nuevos talentos, ofreciendo experiencias y entrenamientos diseñados para preparar a los futuros participantes en los desafíos del mundo off-road.

Un programa completo para la formación y evolución de los pilotos

El objetivo de Be Racing es proporcionar los medios técnicos, humanos y de conocimiento para que cualquier piloto pueda hacer realidad su sueño de participar en un Dakar con garantías de éxito. Además, el equipo ofrece formación continua para pilotos y copilotos que buscan mejorar sus aptitudes y alcanzar sus objetivos deportivos.

Con esta visión, Be Racing ha diseñado un plan deportivo integral que incluye:

Participación en el Campeonato Nacional de Todo Terreno (CERTT).

Rallys del Campeonato de Cataluña.

Carreras de regularidad.

Actividades privadas de formación para pilotos.

Stages de dunas en el desierto. Este programa permite a los pilotos adquirir experiencia en diferentes disciplinas y condiciones de competición, combinando técnica, estrategia y resistencia para estar preparados ante cualquier reto.

Estreno en el CERTT 2025: Be Racing en la primera prueba de Guadalajara

El primer gran desafío del año será el Campeonato Nacional de Todo Terreno (CERTT), que comienza el 15 de marzo en Guadalajara. El equipo ya tiene confirmada la participación de varios pilotos y está pendiente de confirmar otros de última hora.

Pilotos confirmados para el CERTT 2025:

Gaël Queralt y Sebastián Guayasamín en CERTT Velocidad.

Jordi Segura en CERTT Regularidad. Bautismo de pilotos: próximo evento el 20 de marzo

Paralelamente a las competiciones, Be Racing continúa con sus actividades de descubrimiento de nuevos talentos y su formación. El Bautismo de Pilotos, que ofrece una primera experiencia en la competición con el apoyo de expertos, tendrá su próxima sesión el 20 de marzo en el circuito que el equipo tiene en Calders.

Este evento es una oportunidad única para futuros pilotos y entusiastas del motor que desean descubrir el mundo del off-road, aprender técnicas de conducción y experimentar la emoción de la competición en un entorno seguro y profesional.

Be Racing: mucho más que un equipo de competición

Be Racing nace con la visión de convertirse en un referente no solo en el Dakar, sino en todas las competiciones off-road. Con una combinación de experiencia, innovación y pasión, el equipo quiere acercar este mundo a todos aquellos que comparten su filosofía.

"No solo nos centramos en competir, sino en formar y dar apoyo para que cualquier piloto o copiloto pueda alcanzar sus objetivos con confianza", afirma Bertrand Marco, CEO de Be Racing.

Además de la competición, Be Racing también organiza actividades para empresas y particulares, ofreciendo experiencias inmersivas en el mundo del motor.

Con este ambicioso calendario de actividades, Be Racing se consolida como una plataforma de referencia para aquellos que sueñan con el Dakar 2026, ofreciendo formación, experiencias y competición al más alto nivel.