Con el carnaval adnamantino, llega la XXI edición del concurso de pinchos medievales

Este año participan en el concurso ocho bares y restaurantes de la villa soriana de Almazán, mientras que otros tres más se suman a la ruta del pincho medieval. De esta manera, el visitante podrá degustar los fines de semana del 1-2 y del 8-9 de marzo una ruta del pincho medieval de once joyas gastronómicas en miniatura El carnaval, su alegría y sus disfraces, son sinónimos en la villa de Almazán, de la celebración del concurso de pinchos y tapas medievales en su fase local. Con XXI Ediciones ya a sus espaldas, el concurso es ya un clásico de la gastronomía soriana.

Además, tiene el aliciente de que, en 2025, es la fase local preliminar del Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales que se va a celebrar, precisamente, en la villa adnamantina, el próximo mes de octubre.

El concurso local de pinchos medievales de Almazán se ha convocado, en 2025, en dos fines de semana consecutivos, concretamente los días 1 y 2 de marzo; y 8 y 9 de marzo.

En el concurso participan ocho establecimientos, mientras que otros tres formarán parte de la Ruta del Pincho Medieval de Almazán, pero no entran en la competición.

El público podrá degustar los once pinchos medievales entre las 12:00 y las 16:00 horas de cada uno de los cuatro días, repartidos entre los dos fines de semana, en los que se organiza, a un precio de 2,5 euros la tapa. La bebida no está incluida.

Las joyas culinarias a concurso son, este año y como en cada edición, variadas y originales, y siempre poniendo en valor la despensa adnamantina, con especial protagonismo para la afamada berenjena local.

Bar el Puerto ha preparado un 'Medallón crujiente de oreja'. El bar Lacalle presenta al concurso su 'Canelón de berenjena'. Bar-restaurante Mateo´s compite este año con su ' Berenjena Medieval'. El bar-restaurante Pedro irá a por todas con su 'Delicia del Noble Pedro'. El Hostal El Arco, un clásico del concurso, buscará la victoria con una 'Carrillera con crujiente de manzana'. El Hotel Villa de Almazán, otro de los establecimientos que ha participado en todas las ediciones, se presenta con 'La vida es un Carnaval'. Restaurante Antonio buscará la victoria con su 'Cordero con alboronía'. Y, por último, el restaurante El Rincón del Nazareno, también participará en el concurso con su tapa 'Panipuri de cocido con salsa picante'.

También participan en la ruta, pero fuera de concurso, Archi Café, Bar Folks, con su 'Taquito Medieval'; y Bar Restaurante Las Piscinas, con 'Bombón de los campos de Castilla'.

El concurso lo organiza la Red Medieval, a la que pertenece Almazán, junto a otras seis localidades españolas y portuguesa. Los ganadores de cada concurso local, participan en una final internacional, que va rotando de ciudad en ciudad. Los pinchos tienen la particularidad de que sus ingredientes deben ser precolombinos, es decir, que no se pueden utilizar aquellos que llegaron a España y Portugal después del descubrimiento de América, si bien las técnicas culinarias para elaborarlos pueden ser modernas.

Ediciones anteriores

El año pasado se impuso el 'Manjar del clérigo' de María Rello, cocinera de Bar Las Piscinas, mientras que en 2023, la vencedora fue la chef Benilde Soria (Bar Lacalle). Curiosamente, y en un concurso que se celebra este año en torno a la fecha del Día Internacional de la Mujer, sus ganadoras han sido, mayoritariamente, cocineras adnamantinas.