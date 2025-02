Salir de las deudas es posible con DABOGADOS y la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley 25/2015, de 28 de julio, introduce en España un mecanismo legal para que las personas físicas en situación de insolvencia puedan cancelar total o parcialmente sus deudas. La Ley de Segunda Oportunidad permite a particulares y autónomos que no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas solicitar la exoneración de sus pasivos insatisfechos.

Esta normativa se basa en los principios de buena fe y reestructuración de deudas, garantizando que quienes cumplan los requisitos puedan acogerse al procedimiento. En tal sentido, DABOGADOS es un despacho de abogados en Madrid que ofrece asesoramiento especializado para quienes buscan beneficiarse de esta ley.

Con una trayectoria desde 2007, el bufete ha acompañado a numerosos clientes en la solicitud de este proceso, ayudándoles a recuperar su estabilidad financiera y evitar embargos o reclamaciones judiciales.

El procedimiento para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad El acceso a la Ley de Segunda Oportunidad requiere cumplir con una serie de requisitos establecidos en la legislación concursal. Entre ellos, es imprescindible demostrar buena fe, lo que implica que el solicitante no haya ocultado bienes, cometido fraude o rechazado un acuerdo extrajudicial con sus acreedores. Asimismo, la insolvencia debe ser real y acreditada, es decir, que la persona no tenga medios suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago.

El procedimiento comienza con la solicitud del concurso de persona física ante el juzgado de lo mercantil, acompañada de la documentación que acredite la situación económica del deudor. Posteriormente, el juez evalúa la insolvencia y puede imponer un plan de pagos de hasta cinco años si el solicitante cuenta con ingresos o bienes.

Si no es posible cumplir con este plan, se puede conceder la exoneración total o parcial de las deudas. La normativa permite cancelar hasta 10.000 euros de deuda con Hacienda y otros 10.000 euros con la Seguridad Social, mientras que las deudas con entidades privadas pueden ser eliminadas completamente en función del caso.

Beneficios de la Ley de Segunda Oportunidad en Madrid Este mecanismo legal ofrece múltiples ventajas a quienes se acogen a él. Entre los principales beneficios se encuentra la posibilidad de cancelar deudas pendientes, refinanciar pagos o incluso cesar embargos que afecten al solicitante. Además, permite mantener la vivienda familiar bajo ciertas condiciones, lo que evita la pérdida del hogar por ejecuciones hipotecarias.

Otro aspecto importante es la eliminación del nombre del deudor de los ficheros de morosos, lo que facilita la recuperación de la estabilidad financiera y el acceso a nuevos productos bancarios en el futuro.

El proceso de segunda oportunidad en Madrid se ha simplificado con la reforma concursal de 2022, reduciendo los plazos y eliminando ciertos requisitos previos, como el intento de acuerdo extrajudicial con los acreedores. Esto agiliza la tramitación y permite que más personas puedan acceder al beneficio de la exoneración de deudas.

DABOGADOS, como despacho especializado en abogados en Madrid, gestiona cada caso con un enfoque personalizado, asegurando que los clientes cumplan con los criterios legales y maximicen las opciones de éxito en el procedimiento. En definitiva, la Ley de Segunda Oportunidad representa una solución viable para quienes enfrentan una situación económica insostenible.

Con el respaldo de profesionales expertos en la materia, es posible aprovechar esta normativa para recuperar el control financiero y evitar la carga de una deuda perpetua.