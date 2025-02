'Música para antes de nacer', un puente emocional entre madre y bebé en gestación

La educación emocional ha cobrado un papel fundamental en el desarrollo infantil, destacándose como un pilar esencial desde los primeros años de vida. Sin embargo, cada vez más estudios evidencian que este proceso no comienza al nacer, sino durante la etapa prenatal. Durante la gestación, el feto no solo desarrolla su organismo, sino también su capacidad de sentir y reaccionar a los estímulos del entorno. La música como herramienta terapéutica facilita esta conexión emocional entre la madre y el bebé, aportando beneficios significativos al desarrollo prenatal.

Conscientes de esta realidad, Editorial Sentir presenta Música para antes de nacer, un libro de Begoña Ibarrola que profundiza en la importancia de la educación emocional desde el útero y explora el papel de la música como herramienta terapéutica durante el embarazo.

La educación emocional prenatal: un vínculo que se fortalece con la música Música para antes de nacer explora la etapa prenatal como un periodo crucial para el desarrollo emocional. El libro detalla cómo el bebé en gestación percibe y responde a los estímulos, especialmente a los sonidos y a la voz materna, sentando las bases de su futura relación con el mundo. Begoña Ibarrola, psicóloga y musicoterapeuta con más de 45 años de experiencia, destaca que la educación emocional comienza nueve meses antes del nacimiento, cuando el vínculo entre madre e hijo se fortalece a través de las experiencias compartidas, entre ellas, la música.

La autora profundiza en la percepción auditiva fetal, explicando cómo el bebé, desde el útero, reacciona a los sonidos y melodías, lo que contribuye a su bienestar emocional. A través de la música como herramienta terapéutica, Música para antes de nacer ofrece prácticas sonoras para acompañar el desarrollo armónico del bebé durante la gestación, ayudando a crear un entorno emocional positivo.

Este libro se presenta como una guía esencial para aquellos interesados en comprender la relevancia de la educación emocional prenatal y el papel de la música en este proceso.

Un recurso esencial para el desarrollo emocional prenatal Además de abordar los beneficios de la música como herramienta terapéutica, el libro ofrece consejos prácticos para acompañar al bebé durante las "nueve lunas" de gestación, facilitando la creación de vínculos afectivos sólidos. Begoña Ibarrola, autora de más de 270 cuentos traducidos a 11 idiomas, aporta su experiencia en educación emocional, musicoterapia y neuroeducación, consolidándose como una figura destacada en estos ámbitos.

Editorial Sentir, comprometida con la infancia, ha construido un catálogo literario centrado en el parenting, la educación y la psicología infantil, trabajando con autores especializados en estos campos. En esta ocasión, la colaboración con Ibarrola refuerza su misión de ofrecer recursos literarios adaptados que promuevan una educación emocional respetuosa y sensible desde las primeras etapas de la vida.

Música para antes de nacer no solo invita a reflexionar sobre la importancia de la educación emocional prenatal, sino que también proporciona herramientas para crear un entorno emocionalmente enriquecedor desde la gestación, contribuyendo al desarrollo integral del futuro bebé.