Blue Diamond Resorts presenta la experiencia de lujo más exclusiva en República Dominicana: The Luxe Family Escape

Este paquete exclusivo celebra la transformación del resort con una experiencia diseñada para familias que buscan una aventura todo incluido incomparable Blue Diamond Resorts lanza "The Luxe Family Escape", una extraordinaria escapada de cinco noches en el recién renovado y reabierto Royalton Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino. Tras una renovación completa, el resort ofrece una nueva visión del lujo para las vacaciones en familia, redefiniendo el concepto todo incluido en el Caribe con alojamientos completamente rediseñados y un servicio personalizado.

Este paquete exclusivo celebra la transformación del resort con una experiencia diseñada para familias que buscan una aventura todo incluido incomparable. Desde su llegada, los huéspedes disfrutan de transporte privado y servicio de acceso rápido en el aeropuerto antes de instalarse en la completamente renovada Luxury Chairman Two-Bedroom Suite con privilegios Diamond Club™, donde un mayordomo dedicado se encarga de cada detalle. Los más pequeños reciben la misma atención especial con un Butler Personalizado para Niños, un servicio único y exclusivo de este paquete.

Cada mañana, la familia podrá reunirse para un desayuno privado en la suite, con waffles ilimitados para los niños y mimosas sin fin para los padres, recreando la calidez de una celebración festiva cada día. Al caer la noche, disfrutarán de una cena privada en la playa, una experiencia gastronómica gourmet bajo las estrellas, con música en vivo y una presentación cultural dominicana.

Las familias disfrutarán de acceso exclusivo a las mejores amenidades del resort, incluyendo una experiencia privada de una hora en el parque acuático de Royalton Splash Punta Cana, convirtiéndolo en su propio parque de diversiones acuático. La aventura continúa con una clase privada de cocina en el restaurante C/X Culinary Experience, donde prepararán una cena típica junto al Chef Ejecutivo, y una clase de fitness en familia, diseñada como una divertida búsqueda del tesoro por el renovado resort. Mientras tanto, los padres podrán disfrutar de un merecido descanso con acceso ilimitado al spa en The Royal Spa, donde se consentirán con tratamientos rejuvenecedores ilimitados, seguido de una exclusiva cata de ron dominicano guiada por expertos para descubrir los sabores más auténticos de la isla.

Más allá del resort, esta experiencia exclusiva se eleva aún más con inolvidables aventuras en el destino. Un tour privado en helicóptero ofrece impresionantes vistas aéreas de la costa de Punta Cana antes de regresar al resort con estilo VIP. Una excursión privada en catamarán a Isla Saona llevará a la familia a uno de los destinos más espectaculares del Caribe, donde un chef privado servirá un festín de langosta y champagne, acompañado de una selección de charcutería gourmet y mariscos frescos. En tierra, una excursión privada en buggy por la selva y paseo a caballo brindará una emocionante forma de explorar el paisaje natural de República Dominicana.

Con tarifas desde $35,000 USD por una estancia de cinco noches para hasta dos adultos y tres niños, este exclusivo paquete estará disponible para reservas del 25 de febrero al 18 de marzo de 2025, con fechas de viaje hasta el 23 de diciembre de 2025. Esta experiencia refleja el compromiso de Blue Diamond Resorts con el lujo, invitando a las familias a descubrir el renovado y reabierto Royalton Punta Cana de una manera verdaderamente inolvidable.

"Ultimate Dominican Escape: The Luxe Family Escape"

Para reservar entre 25 de febrero y 18 de marzo de 2025*

Para viajar entre el 25 de febrero y 23 de diciembre de 2025

Tarifa desde: $35,000 USD**

Estancia mínima: 5 noches para 2 adultos y 3 niños *El paquete y todas las experiencias incluidas están sujetos a disponibilidad. Pueden aplicar fechas restringidas y otras condiciones. Producto disponible exclusivamente bajo solicitud, reservando a través de media@bluediamondresorts.com.

**Los precios se basan en tarifas por noche en USD y están sujetos a cambios sin previo aviso. Esta oferta no se puede combinar con otras promociones o descuentos.

