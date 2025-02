xGolf revoluciona el turismo y la industria del golf con su Inteligencia Artificial

Barcelona, 23 de febrero de 2025 – La digitalización sigue transformando la manera en que interactuamos con los destinos turísticos y la industria del golf no es la excepción. xGolf, una innovadora solución basada en Inteligencia Artificial, está marcando un antes y un después en la gestión de reservas, atención al cliente y promoción turística a través de chatbots inteligentes.

Desarrollado para la Asociación de Golf de la Costa Daurada y el Patronato de Turismo de la Costa Daurada, esta plataforma automatizada permite a clubes de golf, patronatos de turismo e instituciones públicas mejorar la experiencia de los visitantes en ferias especializadas y otros eventos del sector. Con un enfoque tanto B2B como B2C, xGolf facilita la atención personalizada mediante chatbots que proporcionan información sobre campos de golf, hoteles, servicios de transporte, restaurantes y actividades complementarias.

Lanzamiento en Ferie For Alle, el evento clave en los países nórdicos El lanzamiento de xGolf ha tenido lugar en Ferie For Alle, la feria de turismo más importante de los países nórdicos, celebrada en Herning, Dinamarca. Este evento, que reúne a miles de profesionales del sector y visitantes cada año, es un referente en la industria turística, ofreciendo una plataforma ideal para la promoción de destinos y servicios innovadores. La feria es un punto de encuentro clave para empresas del sector turístico, golf y viajes, lo que la convierte en el escenario perfecto para presentar las capacidades de xGolf.

Un servicio clave para ferias de turismo La Asociación de Golf de la Costa Daurada ha sido pionera en la implementación de esta tecnología en ferias internacionales. Gracias a un sistema gamificado y accesible a través de un código QR, los asistentes pueden interactuar con la plataforma de xGolf para obtener información en tiempo real, realizar reservas directamente con los responsables comerciales de los campos y descubrir ofertas exclusivas.

Además de mejorar la experiencia del usuario, la solución de xGolf permite la segmentación avanzada del público mediante la creación de perfiles de usuario. Esto posibilita a los organizadores y empresas del sector turístico generar campañas promocionales más efectivas, optimizando sus estrategias de marketing con datos precisos y personalizados dentro de un CRM integrado.

Innovación y eficiencia en la promoción del golf En un mundo cada vez más digitalizado, la Inteligencia Artificial aplicada al turismo y al golf se ha convertido en una herramienta indispensable. La capacidad de xGolf para automatizar procesos de venta y atención al cliente no solo reduce costos operativos, sino que también mejora la conversión de clientes potenciales en reservas efectivas.

Con esta innovadora tecnología, el sector del golf y el turismo avanza hacia un futuro más eficiente, interactivo y personalizado, donde la digitalización y la experiencia del usuario van de la mano para impulsar la industria.