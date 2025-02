Las multinacionales seleccionan a los directivos mejor pagados con este test

Este test revela la capacidad de liderazgo y gestión de conflictos de los altos ejecutivos

Seleccionar a los mejores directivos no solo depende de su experiencia o habilidades técnicas, sino también de su capacidad para gestionar situaciones de tensión. Un test, basado en la respuesta a tres tipos de correos electrónicos desafiantes, se ha convertido en una herramienta clave en procesos de selección de grandes multinacionales.

Tres correos, tres escenarios de conflicto En entornos corporativos, la comunicación por correo electrónico es esencial. Sin embargo, ciertos mensajes pueden generar fricción y requieren una respuesta estratégica. Este test plantea tres escenarios frecuentes en la comunicación laboral:

El correo agresivo

Un mensaje directo y confrontativo puede desestabilizar a cualquier profesional. Ejemplo:

"¡No he recibido la propuesta, dijiste que la enviarías rápidamente!!!".

Aquí, la reacción inmediata de muchos sería responder con el mismo tono o justificar la demora. Sin embargo, las empresas buscan directivos capaces de gestionar estas situaciones sin avivar el conflicto ni ceder a la presión. ¿Cómo se debería entonces responder?.

El correo pasivo-agresivo

Aparentemente cortés, pero cargado de ironía, este tipo de correo puede generar frustración. Ejemplo:

"Han pasado tres días y aún no recibo la propuesta. Solo quería hacer seguimiento en caso de que te haya sucedido algo terrible…".

¿Es bueno responder siguiendo el tono sarcástico o lo ideal es eliminar cualquier referencia irónica?.

El correo intrusivo

Mensajes que imponen condiciones sin previo acuerdo pueden desestabilizar incluso a los profesionales más experimentados. Por ejemplo:

"Asegúrate de incluir un diseño 3D en la propuesta también".

Si "el diseño 3D" es en sí un trabajo que no se incorpora en las propuestas, es cuanto menos violento no incluirlo...

¿Cuál es la mejor respuesta? Las multinacionales analizan cómo los candidatos responden a estos correos para evaluar su capacidad de negociación, resolución de conflictos y liderazgo. Aquellos que superan el test demuestran habilidades clave para puestos de alta dirección.

Para conocer las respuestas óptimas que recomiendan los expertos en liderazgo, existe un análisis completo para descubrir si se posee el perfil que buscan las grandes corporaciones.