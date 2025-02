Domino’s Pizza regalará la nueva Croissantizzima y café en su nueva pop-up Domino’s Café

Los amantes de la pizza, el café y el croissant tienen una cita imprescindible en el Domino’s Café by Croissantizzima (en el espacio de Casa Neutrale en Madrid) que solo abrirá los próximos días 27 y 28 de febrero Para celebrar su última innovación: la Croissantizzima, una pizza estilo croissant que redefine el concepto de la pizza, Domino’s Pizza, la marca líder en servicio de pizzas a domicilio, anuncia en exclusiva su primer café pop-up, Domino’s Café by Croissantizzima, un espacio efímero donde la pizza se fusiona a la perfección con café de especialidad, haciendo las delicias de todos los amantes de la gastronomía.

Una cita imprescindible para los amantes de la pizza, el croissant y el café de especialidad

Los próximos 27 y 28 de febrero, de 10:00 h a 20:00 h, en el espacio de Casa Neutrale, Calle Regueros, 13 Madrid, la pizza se fusiona con el café en una experiencia culinaria nunca antes vista. Un lugar que aspira a atraer a todo el mundo y donde los sabores de pizza + croissant + café se fusionan, creando una propuesta innovadora que hará vivir una experiencia gastronómica diferente, donde se podrá disfrutar de forma gratuita la nueva propuesta de la marca en cualquier momento del día.

"Ya sea para un delicioso ‘pizzayuno’, un brunch o para merendar. Porque en Domino’s, el placer de una buena pizza croissantizzima no tiene horarios".

¿Por qué un café?

La masa Croissantizzima de Domino’s aporta un toque distintivo, combinando lo mejor de ambos mundos. Su masa estilo croissant y con borde extracrujiente, es perfecta para quienes buscan una experiencia gastronómica diferente. Además, su versatilidad permite disfrutarla en cualquier momento del día y con cualquier bebida, lo que hace que un café sea el acompañante ideal.

Una opción perfecta para cualquier ocasión: ya sea para ‘pizzayunar’, un brunch, o merendar

Para los amantes de la mezcla de sabores dulces y salados, la pizza Croissantizzima sorprende por su versatilidad y por ser una propuesta verdaderamente diferente. Una masa con finas láminas que se adapta a todos los gustos, permitiendo personalizarla con cualquier ingrediente.