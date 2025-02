España cerró con un fuerte crecimiento en 2024, pero la productividad se desploma según Unidema Research

Mientras la Eurozona se debilita, Alemania retrocede y América Latina y EE.UU. mantienen su impulso en 2024 con desafíos en productividad en un entorno internacional incierto El informe de Unidema Research, liderado por la economista Beatriz Tejada, revela un panorama económico de claroscuros para España en el cierre de 2024. Por un lado, el Producto Interior Bruto (PIB) ha sorprendido con un crecimiento interanual del 3,5%, impulsado por el consumo privado y un repunte en la inversión empresarial. La creación de empleo también alcanzó cifras récord, con 468.100 nuevos ocupados y 21,9 millones de afiliados a la Seguridad Social, lo que sitúa la tasa de paro en un alentador 10,6%, sin embargo, el informe advierte que este impulso podría no ser sostenible en 2025, anticipando una moderación del crecimiento entre el 2,5% y el 3%.

El dato en que, según el informe, se debe poner todo el esfuerzo y que preocupa a los expertos, es la fuerte desaceleración de la productividad laboral, que apenas creció un 0,85%. Esta brecha entre el empleo y la productividad genera inquietud sobre la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo y la competitividad del país en los mercados internacionales.

Un crecimiento económico potente, pero con fundamentos cuestionables

El informe destaca que, si bien la economía española ha dejado atrás las cifras modestas de 2023, cuando el PIB creció un 2,3%, la calidad de ese crecimiento es motivo de debate. "España está creando empleo a un ritmo notable, pero sin una mejora proporcional en la productividad, lo que puede ser un arma de doble filo", advierte Beatriz Tejada.

El sector servicios —especialmente transporte y hostelería— continúa siendo el motor principal del crecimiento, mientras que la inversión en construcción sigue mostrando debilidad, a pesar de un repunte general en la inversión empresarial del 2,8% intertrimestral. La demanda interna ha sido clave en el avance económico, aportando 3,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, frente a una demanda externa prácticamente estancada.

Alivio en los bolsillos: la inflación se modera y el consumo se dispara

Otro dato positivo que recoge el informe es la moderación de la inflación, que cerró 2024 en un 2,8%, con los precios de los alimentos aumentando solo un 1,8%. Este respiro en el coste de vida ha favorecido el poder adquisitivo de los consumidores, que han aumentado su gasto, impulsados por una renta bruta disponible que creció un 8,2%.

No obstante, la retirada de algunas medidas gubernamentales para contener los precios podría generar incertidumbre en 2025, especialmente si los precios de los carburantes y la energía repuntan nuevamente.

Las perspectivas para 2025

De cara a 2025, el informe de Unidema Research prevé que el crecimiento económico podría moderarse a un rango entre el 2,5% y el 3%. Aunque se espera que el empleo siga aumentando, la persistente debilidad de la productividad podría limitar la competitividad de las empresas españolas en un contexto global cada vez más exigente.

América Latina, EE.UU y el contexto internacional: Realidades económicas distintas

El informe de Unidema destaca contrastes marcados en las principales economías globales al cierre de 2024. Mientras la Eurozona enfrenta debilidad económica, América Latina, Estados Unidos muestran trayectorias dispares, con implicaciones relevantes para la economía española en 2025.

América Latina: Crecimiento desigual con la excepción de Argentina

La mayoría de las economías latinoamericanas experimentaron un crecimiento reseñable durante 2024, impulsadas por la desaceleración de la inflación y un entorno de consumo más sólido. No obstante, la excepción notable fue Argentina, que, pese a atravesar un año de contracción económica debido a un duro plan de ajuste, logró reducir a la mitad su frenética inflación frente al 211,4% registrado en 2023. Esta estabilización en los precios argentinos contrasta con la tendencia general de recuperación en la región.

Para España, la recuperación latinoamericana abre oportunidades comerciales, especialmente en sectores como la infraestructura, la tecnología y la energía.

Estados Unidos: Fortaleza económica con desempleo en mínimos

La economía estadounidense mantuvo su fortaleza a lo largo de 2024, con crecimientos sólidos y una tasa de paro cercana a mínimos históricos. La inflación en EE.UU. ha mostrado signos de converger hacia el objetivo del 2%, lo que refuerza la estabilidad macroeconómica del país.

Esta solidez económica en EE.UU. beneficia a la economía española a través de inversiones extranjeras y turismo, pero también plantea desafíos en términos de competencia comercial e importaciones.