La Reina Doña Sofía presidirá la entrega del Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, poniendo broche a la Semana del Arte en Madrid

La Reina Doña Sofía presidirá el 17 de marzo la entrega del Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, clausurando la Semana del Arte en Madrid. Este prestigioso galardón promueve la pintura y escultura a nivel internacional, con una exposición de obras desde el 27 de febrero en la Casa de Vacas del Parque del Retiro En un evento que promete ser un hito en el calendario cultural de Madrid, la Reina Doña Sofía se prepara para presidir la entrega del prestigioso Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura. Este galardón, que se llevará a cabo el 17 de marzo, pondrá el broche final a la Semana del Arte, una celebración que reúne a los más destacados talentos del ámbito artístico contemporáneo y que destaca por su espíritu vanguardista y su compromiso con la promoción de nuevas voces en el mundo del arte.

El Premio Reina Sofía, reconocido como el único galardón internacional en su género, tiene como objetivo promover la pintura y la escultura en España, al tiempo que proporciona una plataforma para que artistas de todo el mundo muestren su talento. Dotado con 10.000 euros, este certamen se distingue no solo por la calidad de sus obras, sino también por su enfoque en la imparcialidad y la transparencia. Aquí, lo que importa es únicamente la obra presentada, sin que los antecedentes o la notoriedad de los artistas influyan en la selección. Así como la gala es exclusiva y con invitación, el público podrá visitar las obras seleccionadas en la Casa de Vacas del Parque del Retiro desde el 27 de febrero y hasta el día de la gala con entrada libre. Esta exposición ofrece una oportunidad única para apreciar la creatividad y el talento de los artistas contemporáneos, sumergiéndose en un universo donde cada pieza cuenta una historia y refleja la complejidad del mundo actual.

El evento cuenta con el apoyo del calibre de Google, que se ha comprometido a respaldar este esfuerzo cultural. La colaboración con Google no solo refuerza el prestigio del premio, sino que también subraya su importancia en el ámbito cultural internacional. Gracias a esta alianza, las obras ganadoras serán exhibidas en el Instituto Cultural Google Arts & Culture, junto a las de los mejores museos y galerías del mundo.

El jurado del Premio Reina Sofía está compuesto por un selecto grupo de artistas y expertos en el campo, quienes evaluarán las obras con un enfoque riguroso. Entre ellos se encuentra Paula Varona, veterana como miembro del jurado y pintora destacada, cuya trayectoria ha brillado en metrópolis como Nueva York, Londres y Tokio. Varona es reconocida por su habilidad para capturar la esencia de las ciudades y sus paisajes, con un dominio de la luz espectacular y una sensibilidad única. Su obra ha sido objeto de elogios tanto por críticos como por amantes del arte, consolidándola como una figura influyente en el panorama artístico contemporáneo.

"Es un gran honor que cuenten conmigo para este jurado", afirma Varona. "Aprecio aprender de las opiniones de mis colegas y ver cómo los artistas muestran su entusiasmo por competir". Su enfoque comprometido hacia el arte resuena profundamente con la misión del Premio Reina Sofía: reconocer y celebrar el talento emergente.

La gala de entrega del premio no solo será un momento de reconocimiento para los ganadores, sino también una celebración del arte contemporáneo. La presencia de S.M. la Reina Doña Sofía simboliza el apoyo real al arte español y un compromiso con la cultura y la creatividad que son esenciales para el desarrollo de la sociedad. Este evento se erige como un punto de encuentro para artistas, coleccionistas, galeristas y amantes del arte, consolidando al Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura como un referente indispensable en el panorama artístico internacional. La combinación de talento, pasión y un jurado de altura asegura que este certamen seguirá siendo un pilar fundamental en la promoción de las artes plásticas.