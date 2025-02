´La Mediación Penal´; Una Necesidad Urgente en el Colapsado Sistema Judicial.

CÍRCULO ROJO.- El derecho penal en España afronta un momento crítico: juzgados saturados, procedimientos interminables y una Administración de Justicia sobrecargada. En este contexto, "La mediación pena: Realidad social que demanda regulación legal específica", de José Agustín Huelva Corchado, se alza como una obra imprescindible. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este libro es un llamado a la acción para implementar una legislación que agilice y humanice el proceso penal.

Huelva Corchado, jurista con una década de experiencia en la escritura y con un bagaje académico en Derecho por la Universidad Católica de Ávila, comenzó este libro como tesis doctoral en 2020, concluyéndolo a mediados del pasado año. Su compromiso con la Justicia Restaurativa se refleja en cada página de esta obra, en la que busca concienciar sobre la importancia de que las víctimas y victimarios sean los verdaderos protagonistas en la resolución de sus conflictos.

El libro destaca por su lenguaje accesible, a pesar de su carácter técnico. La mediación penal se presenta como una alternativa válida y necesaria para resolver conflictos sin recurrir a un procedimiento judicial prolongado. El autor propone un marco legal que permita a los juristas y políticos legislar en favor de una justicia más rápida, económica y efectiva.

Huelva Corchado no solo analiza la situación española, sino que también compara la mediación penal con otros países donde ya es una realidad efectiva. El público objetivo de este libro abarca desde abogados y jueces hasta legisladores y ciudadanos interesados en una justicia más eficiente y menos traumática para las víctimas.

Este libro, publicado por Editorial Círculo Rojo, se convierte en una herramienta clave para entender por qué España necesita una Ley de Mediación Penal. En un panorama judicial saturado, la obra de Huelva Corchado es una llamada de atención que políticos y profesionales del Derecho no pueden ignorar.

SINOPSIS

La presente obra quiere analizar la actual situación de la mediación penal en España, así como el derecho comparado con otros países en los que ya sí está en aplicación y sus beneficios, por lo que su regulación en nuestro país, en caso de que se llevara a cabo, y su aplicación en los diferentes casos penales producidos en la sociedad, conllevaría unos beneficios muy satisfactorios para ambas partes del litigio, sea víctima o victimario. Se tratará de abarcar los diferentes tipos de delitos en los cuales se podría aplicar; con ello, se descongestionaría la actual situación de los asuntos penales en la Administración de Justicia en España, sobre todo en los juzgados de instrucción y penales; y por ello, el acortamiento de los dilatados procedimientos penales actuales, teniendo como objetivo el ahorro sistemático de costes procesales para todas las partes implicadas, como consecuencia de estos. Se aliviaría la situación moral, psíquica y económica que padece la víctima a través del reconocimiento de los hechos producidos por el victimario y la oportuna indemnización hacia su víctima; y por otra parte, sería una motivación especial para que el victimario no vuelva a delinquir y a la vez reconozca sus errores en el futuro, aliviando el pesar de su víctima. Por último, se llega a la conclusión de que la mediación penal es beneficiosa para todas las partes, incluso para la Administración de Justicia, con el abaratamiento de honorarios profesionales y la dedicación de los juzgados a estos menesteres, por el desahogo laboral y acortamiento de los procesos penales actuales.

AUTOR

José Agustín Huelva Corchado nace en la ciudad de San Fernando (Cádiz).

Cursa los estudios de bachiller elemental en el Instituto Almirante Lhaulé de su ciudad natal.

A los dieciséis años ingresa en la Armada, como marinero especialista, llegando a alcanzar la categoría de capitán de corbeta (comandante) en el 2002, y durante su etapa militar cursa los estudios de bachiller superior en el Instituto Gregorio Marañón de Madrid y el curso de acceso a la universidad, rama Derecho, en la UNED; es diplomado en Contabilidad y Finanzas de Empresa y diplomado en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal, en el Centro de Estudios Superiores Empresariales de Madrid.

En el 2014 pasa a la situación de reserva activa, continuando sus estudios de Derecho en la Universidad Católica de Ávila, graduándose en Derecho en 2016; inmediatamente, cursa en la misma universidad el máster de acceso a la profesión de abogado, finalizándolo en el 2018, junto al examen de estado obteniendo una media de sobresaliente en ambos. En el mismo año comienza el máster en Mediación y gestión de conflictos en la Universidad Internacional de Valencia y el máster en Criminología, Delincuencia y Victimología, con notas de sobresaliente en ambos.

En el 2020 comienza el doctorado en la Universidad Pegaso International, finalizándolo en julio de 2024.

Fue presidente de la Asociación de Reyes Magos de su ciudad de San Fernando, así como del equipo de futbol de su ciudad natal, el C.D. San Fernando.

Es abogado ejerciente por el Colegio de Abogados de Cádiz, desde el 2018 y mediador del Ministerio de Justicia.

Actualmente, imparte clases como profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Cádiz, en la asignatura Derecho Procesal.

Es asesor jurídico y financiero de empresas mercantiles a nivel nacional.

Posee diversas condecoraciones militares y ha realizado satisfactoriamente alrededor de unos sesenta cursos en distintas universidades de España, sobre variados temas actuales.