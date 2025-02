'El Pick and Place tenía aún secretos incluso para los expertos', esta guía robótica no tiene precedentes

2025 ha comenzado fuerte en el mundo de la robótica industrial. La revista Maquinaria y Componentes ha lanzado la mayor guía sobre automatización en procesos de Pick and Place que existe hasta la fecha. Su versión digital acumula en apenas unas semanas, decenas de descargas.

La industria lleva unos años frenéticos en el mundo de la robótica. Aún se estaba adaptando a una automatización con muchas menos barreras de entrada, gracias a los robots colaborativos, cuando la IA entró en juego.

La integración de la visión artificial en los sistemas robóticos ha revolucionado la automatización industrial, permitiendo a los robots realizar tareas complejas con mayor precisión y eficiencia.

En el Pick and Place, la inteligencia artificial (IA) y el deep learning están empezando a jugar roles importantes en la detección y clasificación de objetos en tiempo real.

La revista Maquinaria y Componentes (mqco) decidió preparar una guía centrada en Pick and Place que reuniera a grandes expertos del sector. ¿El objetivo? Dar una visión actualizada de la industria a partir de la experiencia de fabricantes de robots, integradores y fabricantes de tecnologías periféricas.

Acceso gratuito y versión impresa

El resultado de meses de trabajo es una guía de más de 90 páginas sin desperdicio. “Lo que más está gustando a los lectores son las tablas comparativas, con especificaciones técnicas y modelos de robots de más de 10 fabricantes”, afirma Javier Fernández Morell, director de marketing de la revista.

“El potencial de uso de esta guía como material de consulta – continúa Javier – ha llevado a mqco a lanzarse al formato impreso”. El ejemplar incluye cerca de 30 páginas, en las que todos los modelos de robots de 12 fabricantes se clasifican según su categoría y reúnen especificaciones técnicas detalladas.

También incluye 7 casos de éxito reales, así como consejos y aplicaciones en 5 industrias en auge en España.

Expertos del sector respaldan el contenido La publicación ha contado con la colaboración de reconocidos expertos en automatización y robótica, incluyendo representantes de FANUC, Universal Robots, Yaskawa, Omron, JAKA Robotics, Mitsubishi Electric, entre otras marcas líderes.