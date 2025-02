Entrevista a Francisco Agudo sobre el impacto de Leox en el ecosistema de servicios empresariales

La automatización y digitalización están transformando numerosos sectores en España, y los servicios legales no son una excepción. Empresas como Leox lideran este cambio, proporcionando soluciones que simplifican gestiones, ahorran tiempo y reducen costes.

Esta plataforma actúa como un marketplace que conecta empresas y colaboradores en todo el país, facilitando la realización de tareas legales de manera eficiente. Además, la firma fomenta la creación de oportunidades laborales para profesionales, al tiempo que impulsa la modernización en la gestión empresarial.

Francisco Agudo, CEO de Leox, detalla cómo esta herramienta tecnológica está revolucionando los servicios legales, automatizando procesos complejos y ofreciendo a empresas y autónomos una solución integral y segura. En esta entrevista, analiza los retos, beneficios y el futuro de la automatización en el sector.

¿Cuál es la misión principal de Leox y cómo está transformando el sector de los servicios legales en España?

El objetivo de Leox como marketplace legal es claro: ofrecer un mercado nacional de profesionales cualificados a las empresas. Leox ofrece un espacio de competitividad y seguridad para clientes y profesionales, basado en soluciones escalables y sostenibles.

¿Qué ventajas ofrece la automatización de gestiones legales para empresas y autónomos frente a los métodos tradicionales?

La automatización de gestiones legales ofrece múltiples ventajas, a destacar:

Eficiencia: hay una reducción significativa del tiempo dedicado a tareas administrativas repetitivas, permitiendo a empresas y autónomos enfocarse en actividades estratégicas.

Reducción de errores: al minimizar la intervención manual, se disminuyen los errores humanos en la gestión documental y procesal.

Ahorro de costes: se acabaron los trámites largos y tediosos. Con unos pocos clics, las empresas pueden resolver gestiones que antes llevaban mucho tiempo en concretarse y cerrarse.

Transparencia y control: los clientes tienen acceso en tiempo real al estado de sus expedientes, facilitando una mejor toma de decisiones.

En resumen, digitalizamos lo que antes era complicado para que nuestros clientes puedan centrarse en lo que realmente importa.

Leox se presenta como pionero en España. ¿Qué características destacan a su plataforma en el mercado actual?

Lo que nos hace únicos es en el mercado actual son tres características a las que yo llamo nuestros tres pilares:

Subasta: nuestra plataforma permite a los clientes obtener el mejor precio posible para los servicios requeridos mediante un sistema de subasta, optimizando costes y garantizando calidad.

Automatización integral: desde el alta de pedidos hasta la facturación, todos los procesos están digitalizados y automatizados, esto asegura una gestión eficiente y coherente. Hemos dejado atrás el papeleo y las llamadas interminables.

Conexión nacional: facilitamos la interacción entre empresas y colaboradores en toda España, ampliando las oportunidades de negocio y colaboración. No importa donde estés, siempre te podremos ayudar.

Ofrecemos rapidez, eficiencia y los precios más competitivos del mercado.

¿Cómo funciona el sistema de subasta inversa de Leox y qué beneficios aporta tanto a empresas como a colaboradores?

El sistema que ofrecemos es muy sencillo: los clientes publican sus necesidades de servicios legales en la plataforma y los profesionales interesados presentan sus ofertas, compitiendo entre sí para ofrecer las mejores condiciones en términos de precio y calidad. De esta manera, garantizamos servicios de alta calidad al mejor precio disponible para nuestros clientes; y para el caso de los colaboradores, pueden acceder a más oportunidades sin intermediarios ni comisiones abusivas. Todos ganan.

En términos de accesibilidad, ¿cómo facilita Leox la conexión entre empresas y colaboradores en todo el territorio español?

Gracias a que todo se gestiona online, rompemos las barreras geográficas. Clientes de cualquier punto de España pueden encontrar profesionales cualificados sin importar dónde estén. Además, nuestra plataforma en línea está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofreciendo una interfaz intuitiva donde se pueden gestionar pedidos, comunicaciones y seguimiento de los expedientes de manera centralizada y eficiente.

¿Qué papel juega la tecnología en la seguridad y eficiencia de los procesos que Leox automatiza?

La tecnología es clave y fundamental en todo lo que hacemos. Implementamos sistemas avanzados de encriptación y protocolos de seguridad para proteger la información sensible de nuestros usuarios. Además, la automatización reduce la posibilidad de errores humanos, asegurando que las gestiones se realicen de manera precisa y en tiempos óptimos. Todo esto nos permite ofrecer un servicio eficiente, seguro y fiable.

Leox no solo optimiza procesos, sino que también genera oportunidades laborales. ¿Cómo contribuye la plataforma a crear un impacto positivo en el mercado laboral?

Leox no solo ayuda a sus clientes, también abre nuevas oportunidades a los profesionales del sector, independientemente del lugar de España en el que estén. Gracias a nuestra plataforma, los colaboradores pueden acceder a más clientes, gestionar su trabajo de forma sencilla y aumentar su facturación sin depender de grandes despachos o intermediarios.

Es una forma de dinamizar el mercado laboral legal, promoviendo la competencia y elevando los estándares de calidad en los servicios ofrecidos.

¿Cuáles son los próximos pasos para Leox en términos de expansión o nuevas funcionalidades que beneficien a sus usuarios?

En Leox estamos comprometidos con la innovación constante para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros usuarios, es por eso que nuestra intención es seguir creciendo y mejorando. Algunos de nuestros planes futuros incluyen:

Ampliar servicios: vamos a ampliar el catálogo de servicios, en concreto vamos a lanzar un nuevo box de recuperación de deuda presencial, donde los profesionales cercanos al domicilio del deudor van a poder demostrar sus capacidades de negociación.

Inteligencia artificial: estamos explorando cómo usar la IA para mejorar la experiencia de nuestros usuarios, que los clientes encuentren a su proveedor ideal y mejorar la competitividad de los profesionales, aprovechando nuestra extensa base de datos.

Expansión internacional: España es solo el comienzo. Queremos llevar nuestra propuesta a otros mercados europeos y estamos trabajando duro en ello para poder traspasar las fronteras.

Iniciamos este 2025 con grandes expectativas de trabajo para los profesionales jurídicos, a los que invitamos a unirse a Leox, hay trabajo de calidad y el cobro de sus servicios están garantizados conforme a las condiciones contractuales establecidas.

Leox se posiciona como un referente en la digitalización de servicios legales, facilitando el día a día de empresas, autónomos y colaboradores. Con una propuesta basada en la tecnología, la automatización y la conexión eficaz entre profesionales, esta plataforma no solo está optimizando procesos, sino también abriendo nuevas puertas en el mercado laboral.

A medida que el sector sigue evolucionando, la apuesta de este marketplace por la innovación y la seguridad promete seguir marcando la diferencia en el ámbito de los servicios empresariales en España. Para quienes buscan más información sobre Leox y sus servicios legales, lo pueden hacer en la página oficial de Leox. También está disponible como contacto de prensa Camila González (camila@leox.es).