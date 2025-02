Repara tu Deuda Abogados cancela 20.617 € en Ibiza (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

El deudor sufrió el desempleo de su entonces pareja, coincidiendo con el nacimiento de su hija Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Baleares. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Eivissa (Baleares) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 20.617 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “el origen del sobreendeudamiento se encuentra en la coincidencia entre la feliz noticia del nacimiento de su hija y el desempleo de su entonces pareja. Él se tenía que encargar de asumir los gastos básicos de los tres miembros de

la unidad familiar con su único salario, por lo que se vio obligado a hacer uso de tarjetas de crédito y solicitar préstamos para cubrir los gastos ordinarios. Tras la separación y la reducción de su sueldo por la crisis del COVID-19, le resultó totalmente imposible hacer frente a las deudas”.

Como en su caso, muchas son las personas que han caído en un estado de sobreendeudamiento tras encontrarse con dolorosos contratiempos de salud o laborales. Cuando comprueban que no pueden asumir todos los pagos pendientes, no tienen más remedio que acudir al mecanismo de segunda oportunidad.

Las personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban en no mucho tiempo cuáles son los beneficios de quedar exoneradas de sus deudas. Sin ir más lejos, salen de los registros de morosidad como ASNEF que tanto daño les hace. Además, dejan de recibir las llamadas angustiantes de los bancos y entidades financieras. Por último, si así lo quieren, pueden solicitar nueva financiación y registrar bienes a su nombre.

Conforme pasa el tiempo, cada vez son más quienes conocen esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Repara tu Deuda Abogados comenzó su tarea como despacho especializado en la aplicación de esta legislación en septiembre del año 2015, ayudando a personas en situaciones desesperadas que no sabían cómo salir de la situación de angustia financiera y vital.

Desde sus inicios hasta la fecha actual, el despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 310 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Esta cantidad continúa creciendo continuamente como consecuencia del alto volumen de expedientes que se están tramitando en la actualidad. Además, siguen produciéndose llamadas diarias de personas interesadas en comenzar el proceso lo antes posible.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar liberados del pago de sus deudas si cumplen una serie de requisitos básicos. En líneas generales, el concursado debe estar sufriendo un estado actual o inminente de insolvencia, no haber sido condenado por delitos de carácter socioeconómico en los diez últimos años y ha de actuar de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos y aportando toda la documentación requerida.

Repara tu Deuda abogados dispone de una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que sirve para mantener un canal de comunicación fluido con los clientes. Así, se pueden realizar consultas personalizadas acerca del estado del proceso, mantener reuniones con los abogados a través de videollamadas o compartir la experiencia tenida con el bufete. Todo esto también implica que sea innecesario tener que desplazarse para el procedimiento.

El despacho también puede analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.