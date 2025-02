Útiles Empaso amplía su catálogo con nuevos productos de limpieza y pulido industrial

La empresa especializada en soluciones para el mantenimiento y restauración de superficies incorpora a su catálogo Protector Plus Eco y el innovador Plato Oval, diseñados para mejorar la protección y el pulido en entornos profesionales y domésticos Útiles Empaso ha anunciado la incorporación de Protector Plus Eco, un repelente de agua y aceite en base acuosa diseñado para su aplicación en superficies porosas tanto en interiores como en exteriores. Este nuevo producto, que se presenta como una solución eficaz para la protección de materiales, destaca por su fácil aplicación y alta capacidad de sellado, mejorando la durabilidad de suelos y revestimientos.

La aplicación de Protector Plus Eco se realiza manualmente mediante brocha o rodillo, asegurando una cobertura uniforme y un acabado resistente. En caso de ser necesaria una segunda capa, se recomienda esperar un mínimo de dos horas para su correcta absorción y fijación en la superficie.

El producto Protector Plus Eco está disponible en diferentes presentaciones:

Bote de 1 litro (1 kg) - 24 euros

Caja de 12 unidades de 1 litro (12 kg) - 255 euros

Garrafa de 5 litros (5 kg) - 98 euros Caja de 4 garrafas de 5 litros (20 kg) - 339 euros

El nuevo Plato Oval de Útiles Empaso ha sido desarrollado como un soporte plástico universal con fijación de velcro, facilitando el intercambio rápido de discos abrasivos. Su diseño permite la adaptación a diferentes diámetros, optimizando la eficiencia en pulidoras satélites y tradicionales.

Este nuevo sistema ofrece una solución versátil para profesionales del mantenimiento y restauración de superficies, asegurando una mayor estabilidad y precisión en el pulido. Dependiendo del tipo de máquina y el diámetro requerido, el producto está disponible en varias configuraciones:

Con la incorporación de Protector Plus Eco y Plato Oval, Útiles Empaso refuerza su catálogo con soluciones dirigidas a profesionales del sector industrial y del mantenimiento doméstico, ofreciendo productos innovadores que mejoran la protección y el acabado de superficies.

Para más información sobre estos y otros productos, la empresa pone a disposición del público su web oficial: www.limpiezapulido.es.