Papá, más tablas que nadie

Ha vivido mil batallas y siempre tiene la mejor historia para contar. Ha dado consejos que, aunque se tarde en admitirlo, siempre tienen razón. Y es que, con los años, ha acumulado más experiencia que nadie… ¡Más tablas que un padre! Este Día del Padre, se recomienda celebrar con él como se merece: con risas, anécdotas y brindis que queden en la memoria. Para esos momentos únicos, Vegamar Bodegas una selección de packs gourmet perfectos para compartir con papá. Desde un vermouth con aperitivos hasta un buen albariño acompañado de productos selectos, cada pack es una invitación a disfrutar juntos.

Regalar experiencias gourmet desde 29,95€.

Pack Kit de Aperitivo – El inicio perfecto para cualquier conversación con un vermut exquisito, queso ahumado y delicias gourmet que maridan a la perfección.

Pack Albariño Team – Para los padres que disfrutan del buen vino, con una selección de albariño, queso curado y productos premium.

Pack Vermut Time – Porque no hay mejor excusa para brindar con papá que un vermut bien acompañado de zamburiñas, queso trufado y el toque crujiente ideal.

Más tablas que tu padre. EVERY MEMORY IS A MEMORY.

Vegamar Bodegas: Un tributo al padre a través del Vermouth Cada uno de estos packs está cuidadosamente seleccionado por Vegamar Bodegas, una bodega con más de 20 años de experiencia en la elaboración de vinos de alta calidad. Ubicada en el corazón del Alto Turia, en Valencia, Vegamar combina tradición e innovación para crear vinos con carácter propio, premiados internacionalmente y diseñados para conquistar cualquier paladar. Desde sus viñedos de altura, donde la tierra y el clima mediterráneo imprimen una personalidad única a cada uva, hasta su proceso de elaboración con la última tecnología enológica, Vegamar Bodegas es sinónimo de excelencia. Sus vinos expresan lo mejor de la tierra y son el maridaje perfecto para celebrar grandes momentos en familia.

Este Día del Padre, más que un regalo, hacerle un homenaje a su experiencia, a sus historias y a esos momentos que solo él sabe convertir en memorables. Porque si alguien sabe disfrutar de la vida con estilo… es papá.

Descubrir los packs y sorprenderlo. ¡Se lo ha ganado!