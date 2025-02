ARTIST Experience - Vuelve a latir con la 8ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo pionera en su sector, del 6 al 9 de marzo en el Palacio de Santa Bárbara, Madrid Céntrico y de Moda.

Se suma en la gran Semana Internacional del Arte en España Exposiciones que no se pueden perder ¡¡Artist Experience nueva ubicación y fechas!!

ARTIST Experience - se consolida en su 8 º edición como pionera en protagonizar al artista y galerías de arte que acercan la explicación del propio artista, para que el público pueda entender el incomprendido arte contemporáneo, dinamizando el mercado del arte y haciéndolo más asequible y entendible. Presenta, además, varias novedades y sorpresas como Artist Digital Fair - ADF, "que sin salir de casa" se ha convertido en la mejor referencia para la promoción de artistas y Galerías de Arte de todo el mundo, en la feria presencial y durante todo el año, además contará con la presencia de obras internacionales en pantalla Full HD de TV en un stand especial, junto con todos los artistas que estarán exponiendo presencialmente en la Feria.

El público podrá disfrutar de Pinturas, esculturas,Fusionart, arte digital, Videoarte, fotografía, etc., con artistas de todo el mundo, entre los participantes: Galeria Vanmar, Nuria del Pino, José López Redondo, Abenzadon.com, Maria Xosé Ares, Antonio Capel, entre muchos excelentes artistas más. Ellos venden sus obras sin ningún tipo de intermediación, haciendo el Arte más asequible y entendible desde los propios artistas.

También ARTIST Experience, abre sus puertas para vincular la excelencia, calidad y exclusividad que supone el Arte para cualquier empresa y marca como patrocinadores de Artist Experience, no solo durante la feria, sino con campañas publicitarias especializadas durante todo el año, para cada marca o empresa,. Vinculación especial con el Diseño, Arquitectura en interiorismo. Informese ¡

INVITACION GRATUITA a través de la web artistsexperience.com. Todos los asistentes podrán participan en el sorteo de obras de arte y material de bellas artes gratis durante los días de la feria.

Esperan a todo el mundo. "Cada experiencia es una manera de crecer", ARTIST Experience.

ARTIST Experience - Feria Internacional de Arte Contemporáneo del 6 al 9 de marzo en el exclusivo Palacio de Santa Bárbara en MADRID Céntrico y de Moda. (C/ de Hortaleza, 87 Madrid) de 11.00 horas a 20.00 horas

OPEN CALL ARTISTAS & GALERÍAS