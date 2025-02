Cómo INDAStudio transforma las bodegas en espacios icónicos, una entrevista con Isa Rodríguez

El interiorismo se ha consolidado como un elemento clave en la creación de espacios que trascienden su funcionalidad, convirtiéndose en experiencias sensoriales únicas. En el sector vinícola, el diseño interior juega un papel fundamental no solo en la preservación del producto, sino también en la construcción de una imagen de marca que conecta con clientes y visitantes. INDAStudio es una firma especialista en interiorismo de bodegas en Barcelona, combinando innovación, tradición, sostenibilidad y estética contemporánea. Isa Rodríguez, Directora Creativa del estudio, comparte en esta entrevista su visión sobre el diseño de espacios vinícolas en una ciudad tan rica en cultura y tradición como Barcelona.

¿Qué caracteriza el enfoque de INDAStudio en el diseño de interiores para bodegas y cómo se adapta este a las necesidades específicas del sector vinícola en Barcelona? En INDAStudio diseñamos bodegas que trascienden lo estético para convertirse en experiencias vivas. Nos sumergimos en la esencia de cada bodega, fusionando tradición e innovación para crear espacios que narran su historia y resaltan su identidad. El enoturismo ha evolucionado: los visitantes buscan más que una simple cata, desean entender el proceso, conectar con la cultura vinícola y sentir cada detalle. Diseñamos entornos que despiertan los sentidos, desde la entrada hasta la sala de catas, asegurando una inmersión auténtica. Además, aplicamos neurodiseño para optimizar iluminación, materiales y distribución, logrando espacios que no solo impresionan, sino que también generan bienestar y fortalecen la conexión emocional con el vino.

En proyectos de interiorismo para bodegas, ¿qué importancia tiene la combinación de funcionalidad y estética? ¿Podrías compartir algún ejemplo destacado del trabajo realizado por el estudio? En Indastudio, creemos que el diseño de una bodega debe ser mucho más que un espacio para almacenar vinos; debe contar historias, despertar emociones y potenciar la experiencia sensorial. La combinación de funcionalidad y estética es clave: un equilibrio entre la eficiencia operativa y una atmósfera envolvente que refleje la esencia de cada bodega.

Un gran ejemplo es nuestro trabajo en Bodega Segura Viudas, donde fusionamos materiales nobles como la piedra natural y la madera, la iluminación estratégica y una distribución impecable para lograr un espacio que no solo conserva el vino en condiciones óptimas, sino que sumerge al visitante en una experiencia inolvidable. Cada rincón invita a conectar con la historia y el alma del vino.

¿Cómo influyen las tradiciones y la identidad cultural de Barcelona en los diseños de bodegas que desarrolláis en INDAStudio? En nuestros trabajos el alma de Barcelona está presente en cada bodega que diseñamos. Nos inspiramos en su riqueza cultural, tradición vinícola y espíritu mediterráneo para crear espacios que no solo resguarden el vino, sino que cuenten su historia. Barcelona nos aporta la calidez de sus materiales, como la piedra natural y la madera envejecida, el equilibrio entre lo artesanal y lo contemporáneo, y una iluminación que evoca la luz dorada del atardecer en el Penedès. Incorporamos también detalles inspirados en la arquitectura modernista y en las bodegas centenarias catalanas, pero con una mirada innovadora que potencia la experiencia del vino.

En el proyecto de reforma de Cavas Hill, que actualmente tenemos en curso, reinterpretamos elementos tradicionales como las bóvedas catalanas y las cerámicas esmaltadas, logrando espacios donde tradición y vanguardia se fusionan en perfecta armonía. Cada bodega que diseñamos es un homenaje a la identidad local, con un sello distintivo que respira Barcelona.

El diseño sostenible es una tendencia en auge. ¿Cómo integráis la sostenibilidad en los proyectos de interiorismo para bodegas sin comprometer la calidad ni la estética? Para nuestro estudio, la sostenibilidad no es una tendencia, sino una filosofía de diseño. Creemos que una bodega bien diseñada debe respetar el entorno, optimizar recursos y, al mismo tiempo, cautivar con su estética y funcionalidad. Para lograrlo, apostamos por materiales naturales y de proximidad, como piedra, madera recuperada o cerámica artesanal, reduciendo la huella de carbono sin renunciar a la belleza y la autenticidad. Además, diseñamos espacios que aprovechan la luz natural y la ventilación pasiva, minimizando el consumo energético sin afectar la atmósfera envolvente que requiere una bodega.

Un ejemplo es nuestro trabajo en Bodegas Valdubón, en Aranda de Duero, donde combinamos sistemas de climatización eficientes, acabados ecológicos y un diseño arquitectónico que se fusiona con el paisaje, logrando un espacio que respira sostenibilidad sin perder su elegancia.

Desde tu perspectiva como Directora Creativa, ¿cuáles son los mayores retos al diseñar espacios que no solo conservan el vino, sino que también ofrecen una experiencia única para los visitantes? Diseñar una bodega va mucho más allá de crear un espacio funcional. El reto es lograr un equilibrio perfecto entre conservación, experiencia y narrativa. Por un lado, el vino exige condiciones precisas de temperatura, humedad y luz, lo que implica materiales y soluciones técnicas que protejan su esencia. Al mismo tiempo, buscamos que cada bodega cuente una historia, transmitiendo la identidad de la marca a través de la arquitectura, del interiorismo, de la iluminación y los materiales. El mayor desafío es fusionar estos dos mundos sin concesiones: que la tecnología pase desapercibida, que la atmósfera envuelva al visitante y que cada detalle invite a conectar con el vino desde la emoción.

En un sector tan competitivo como el vinícola, ¿cómo puede un diseño interior bien pensado marcar la diferencia para una bodega en términos de imagen de marca y experiencia del cliente? En un mercado donde el vino es arte y emoción, el diseño interior de una bodega es su carta de presentación. En INDAStudio, creamos espacios que no solo conservan el vino, sino que construyen marca y experiencias memorables. Un diseño bien pensado transmite la esencia de la bodega, diferenciándola con una atmósfera única. Desde materiales nobles hasta iluminación envolvente, cada detalle refuerza su identidad y deja una huella imborrable en el visitante. El resultado: un espacio que no solo resguarda el vino, sino que lo eleva, lo cuenta y lo hace inolvidable. Porque una bodega no solo se visita, se vive.

El enfoque creativo de INDAStudio refleja cómo el diseño puede ser una herramienta poderosa para transmitir la esencia de una bodega y diferenciarla en un mercado tan competitivo. A través de una meticulosa combinación de funcionalidad, sostenibilidad y diseño emocional, Isa Rodríguez y su equipo han logrado transformar espacios en experiencias que permanecen en la memoria. Con cada proyecto, INDAStudio continúa elevando el estándar del interiorismo para bodegas, contribuyendo a la evolución de este sector en Barcelona y más allá.