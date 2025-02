Mallorca se prepara para dos torneos internacionales de fútbol

Abril y junio, esas son las fechas que ha hecho públicas la Vicente del Bosque Football Academy para los torneos Mallorca International Football Cup, sus dos eventos internacionales de más relevancia que se celebrarán en la localidad mallorquina de Calvià.

Como en otras ocasiones, supone un impulso turístico para la zona que se traduce en más de quince mil pernoctas en hoteles de la zona, un impulso para comercios y restaurantes y, sobre todo, una apuesta balear para traer eventos de gran calado deportivos a sus localidades, desestacionalizando el turismo, sobre todo en el campeonato de abril.

“Nuestra trayectoria nos motiva, más aún si cabe, para asentar ambos torneos en el calendario de la temporada un evento deportivo, turístico e integrador de referencia mundial. Mallorca International Football Cup pretende ofrecer una serie de actividades deportivas y turísticas complementarias gracias a los acuerdos de colaboración para que equipos, familias y acompañantes puedan visitar, conocer y descubrir el municipio de Calvià y Mallorca durante su estancia” explican los organizadores.

Mallorca International Football Cup: Dos eventos estables en el calendario En primer lugar, será del 17 al 20 de abril cuando se dispute el Mallorca International Football Cup (MIFC) - Women’s Tournament en Calviá con dos categorías femeninas: Women´s Football U17 y Women´s Futsal +16 años.

Esta tercera edición muestra cómo los equipos femeninos están abriéndose cada vez más paso en el mundo del fútbol y muestran la calidad de sus plantillas poniéndose a prueba en eventos internacionales de referencia como este.

Ya en junio, entre los días 20 y 25 se celebrará la cuarta edición del Mallorca International Football Cup (MIFC).

Se trata de un es un evento deportivo organizado por Vicente Del Bosque Football Academy en el que han participado en las ediciones anteriores hasta 272 equipos de 12 países internacionales, 4.300 participantes, más de 500 partidos disputados en 8 sedes de fútbol y futbol sala en la que en la edición 2025 superará las 15 nacionalidades participantes.

Entre los equipos que ya han participado, se encuentran algunos tan reconocidos como el Atlético de Madrid, Villareal Academy, S.L Benfica, EuroAsia FC (Singapur), Nordsjelland (Dinamarca), Hammarby IF (Suecia), Coronado FC (Estados Unidos), IF Gnistan (Finlandia), ElPozo Murcia Futsal, Real Betis Balompié o el Movistar Futsal, entre otros clubs y academias nacionales e internacionales Con tres modalidades, Fútbol Masculino de U10 a U16, Futsal Masculino U12 y U14 y, en tercer lugar, Specials Cup + 16 años para personas con necesidades especiales, promete promover la educación y formación necesaria para que los equipos crezcan no solo como deportistas, pero sobre todo, como personas.

Además, los eventos traen asociados acciones como las conferencias de “MUJER Y DEPORTE” en abril y “DEPORTE Y VALORES” en junio: Creemos en el deporte como herramienta fundamental de la educación y formación, para crecer como deportista y como persona, por ello contaremos con personalidades referentes en estas charlas.