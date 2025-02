El reservado restaurante y copas

PROHIBIDO LEVANTARSE | PROHIBIDO SALTAR | PROHIBIDO CANTAR

PROHIBIDO HACER LA CONGA | PROHIBIDO BAILAR CON LOS CAMAREROS | PROHIBIDO…

Vuelve “La Cena Prohibida” a El Reservado Vitoria.

Este año del 5 de abril al 2 de agosto, todos los sábados, comienzan las cenas con espectáculos en Vitoria-Gasteiz, en pleno centro de la ciudad.

La Cena Prohibida es una revista con artistas, bailarines/as y camareros muy molones que combina los espectáculos entre platos de un exquisito menú degustación de caché.

El precio es de 60 € todo incluido. El horario es de 21 h a 3 am.

Drag Queen, Bailarinas, Deejay, Fotógrafo, Streaper chico, Streaper chica, Concursos, Coreografías y unos camareros muy simpáticos que os harán bailar y reír de lo lindo.

Se abre el telón. Aparece un salón con una suculenta cena, una Drag Queen de lo más divertida y gamberra, concursos, regalos, espectáculos y humor, sobre todo mucho humor. ¿Alguien se atreve a decir de qué trata la “película”? Una cena con espectáculos donde os prometemos que nunca vais a salir igual que habéis entrado. Os garantizamos una noche inolvidable en la que no pararéis de reíros y de sorprenderos. Contamos con la presencia de una de las artistas más grandes e inigualables de nuestra ciudad, La Drag Queen, una transformista de lo más cómica y elocuente que guiará la velada y alborotará vuestra noche con su chispa y ocurrencias. En nuestra cena temática La Cena Prohibida exclusiva podréis disfrutar e interactuar tanto chicas como chicos en un espectáculo con la complicidad que caracteriza a las cuadrillas de despedidas y cumpleaños. Una noche de diversión para adultos con picardía, humor y mucho morbo que no os dejará indiferentes.

¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¡Puede ser una gran noche!

Info-Reservas:

El Reservado Vitoria: @elreservadovitoria | info@elreservadovitoria.es

Despedidas Vitoria: @despedidasvitoria| info@despedidasvitoria.es