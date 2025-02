Brunchit supera los 280.000 cafés servidos en 2024 y consolida su liderazgo en el Specialty Coffee

Madrid, 24 de febrero 2025. BRUNCHIT, la marca de referencia en el universo del brunch y el café de especialidad con 14 restaurantes en España, celebra un hito significativo: la superación de 280.000 cafés servidos en 2024. Este logro reafirma el sólido crecimiento de la compañía y su compromiso inquebrantable con la calidad desde su fundación en Málaga en 2015.

El café en España vive un momento de gran dinamismo. En 2024, el país se posicionó como uno de los mercados europeos con mayor consumo de café, con una demanda creciente y cada vez más sofisticada. En este contexto de expansión, BRUNCHIT ha logrado posicionarse como un referente en el sector, cautivando a los amantes del café y atrayendo el interés de inversores que buscan formar parte de un concepto gastronómico innovador, sostenible y de alta calidad.

El café en BRUNCHIT es más que una bebida: es un arte, una experiencia y una declaración de principios. Cada taza refleja la excelencia de un café 100% Arábica, cultivado de manera ecológica y preparado con la máxima precisión por un equipo de baristas expertos. Desde el clásico cappuccino, hasta opciones más contemporáneas como el cold brew latte, la marca ha conquistado a los consumidores con una oferta diversa, cuidada y adaptada a las tendencias del mercado.

Brunchit y La Marzocco: una alianza estratégica por la excelencia Como muestra de su liderazgo en el sector, BRUNCHIT estuvo presente el pasado lunes 17 de febrero en Coffee Fest, uno de los eventos más relevantes para los profesionales y amantes del café de especialidad, de la mano de La Marzocco, su socio estratégico en la calidad del café. La presencia de BRUNCHIT en esta cita por segundo año consecutivo reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia en cada preparación.

"Nuestro amor por el café va más allá de la taza. Cada café que servimos tiene una historia que comienza mucho antes de que llegue a nuestras manos. En BRUNCHIT nos obsesiona el detalle y la perfección, cuidamos cada aspecto del proceso para ofrecer una experiencia única", comenta Lydia Nieto, fundadora de BRUNCHIT.

Por su parte, Borja Agramunt, Sales Manager de La Marzocco Spain, destaca: "La alianza de La Marzocco con Brunchit refuerza la apuesta por el café de calidad de la cadena malagueña y creemos que este partnership abre la puerta a nuevos horizontes para ambas marcas y para el café de especialidad. El compromiso de La Marzocco con la excelencia en la fabricación de máquinas de café espresso y molinos está totalmente alineado con los valores de calidad y atención al detalle de Brunchit. Es un honor trabajar codo con codo con sus increíbles profesionales”.

Una visión de futuro basada en la calidad y la sostenibilidad BRUNCHIT no solo ha servido más de 280.000 cafés en 2024, sino que ha reafirmado su propósito: elevar la cultura del Specialty Coffee en España. Porque el café no es solo una bebida, es un ritual, una experiencia y, sobre todo, una expresión de calidad.

Según el último informe de la Federación Española del Café, el segmento del Specialty Coffee ha crecido un 12% en el último año, consolidando una tendencia imparable que refleja el cambio en la mentalidad del consumidor: ya no se trata solo de tomar café, sino de disfrutar de un café excepcional.

Para 2025, BRUNCHIT se proyecta aún más alto, con el objetivo de superar las 350.000 unidades vendidas y alcanzar un volumen de compra de 17.5 toneladas de café, apostando por la excelencia en cada grano.

El próximo año BRUNCHIT marcará un punto de inflexión con un ambicioso plan de revalorización del café, situándolo en el corazón de la experiencia. En un mercado que evoluciona sin descanso y con clientes cada vez más exigentes, BRUNCHIT no solo sigue la tendencia, la impulsa.

Restaurantes BRUNCHIT:

Brunchit Plaza Mayor. Calle Gerona, 4. 28012 Madrid.

Brunchit Las Letras. Plaza de Matute, 5. 28012. Madrid.

Brunchit Malasaña. Noviciado, 12. 28015 Madrid.

Brunchit Chueca. Augusto Figueroa, 33. 28004 Madrid.

Brunchit Eixample. Calle d'Aragó, 352. 08009 Barcelona.

Brunchit Ibiza. Passeig de s'Alamera, 16. 07840 Santa Eulalia.

Brunchit Marbella. Francisco Nte., 5. 29602 Marbella.

Brunchit Palma. Carrer Capellers, 2. 07002 Palma de Mallorca.

Brunchit Alicante. Av. de la Condomina, 40, Local 21. 03540 Alicante.

Brunchit Carretería. Carretería, 46. 29008 Málaga.

Brunchit Alcazabilla. Alcazabilla, 15. 29015 Málaga.

Brunchit Alhóndiga. Alhóndiga, 2. 29005 Málaga.

Brunchit Sevilla. C. Santas Patronas, 1, 1, Local, Casco Antiguo, 41001 Sevilla.

Brunchit Oporto. Tv. do Bonjardim 20, 4000-249 Porto, Portugal.

