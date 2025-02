El factor humano en el sector inmobiliario

José Luis Escudero, experto inmobiliario en la Costa de Granada, revoluciona su mercado con una política basada en la sastrería más artesanal, ha pasado de tener más de 100 propiedades a la venta, a tan solo 25 con variedad de las mismas.

En inmobiliaria José Luis Escudero, ubicada en pleno corazón de la costa de Granada, concretamente en Motril, y que desarrolla su labor de intermediación desde Almuñecar hasta Albuñol, comienza este 2025 muy focalizada en poder dar el mejor servicio a sus clientes y esto lo consigue con un modelo de trabajo que trata de trasladar el oficio artesanal al mundo inmobiliario. “Lo primero que realizamos es tomar las medidas del cliente, ver sus necesidades, asesorarle, informarle, etc., esto, junto a nuestras herramientas innovadoras como el Homestaging, la realidad virtual o huella digita y una serie de estrategias personalizadas hacen que pueda elaborarse un traje a medida para cada cliente, consiguiendo vender su propiedad en las mejores condiciones”.

Solo 25 propiedades a la venta a la vez en este 2025 En un mercado Inmobiliario que bate récord desde 2008, José Luis Escudero y su agente Silvia Román, apuestan por especializarse en tener a la venta tan solo 25 propiedades. Creando a veces lista de espera para formar parte de su cartera de propiedades a la venta. ¨En el mayor patrimonio de una familia no puedes actuar como si fueras un centro comercial ¨ Escudero cree que la personalización y la especialización hacen la victoria, dedicando el tiempo que se merece a cada propiedad, nos cuenta que en su despacho el tiempo nunca es un problema que ahí está el factor humano muchas veces perdido y que en este 2025 quiere devolver esto al sector en su zona. ´´Hay que conocer bien la propiedad y a la persona que hay detrás para poder utilizar las herramientas adecuadas y esto se consigue con tiempo, dedicación y preparación`` En la venta la prisa nunca es buena, por eso no hay un reloj cuando sus clientes se sientan en su despacho.

Tienen una lista de compradores perfectamente clasificada Al conocer muy bien las propiedades que tienen a la venta y contar con una lista de clientes compradores preferentes, los números de resultados tampoco dejan indiferente a nadie ya que han logrado en 2024 vender 8 de cada 10 propiedades con sus innovadores métodos.

Compromiso con Motril y la costa de Granada.

Como una empresa nacida y profundamente arraigada en la zona entre sus servicios cabe destacar la explotación de locales comerciales debido a los contactos con las grandes firmas y pequeños comerciantes de la zona.