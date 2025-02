ELIXIR combina ciencia y naturaleza para transformar la mirada

El contorno de ojos con cafeína, esencia de jazmín de Arabia e higo chumbo que haría las delicias de Gwyneth Paltrow se llama ELIXIR y es de Arganour. Este concentrado es 100% natural, made in Málaga, y está científicamente probado que logra una mirada 10 años más joven en solo 14 días.

No existen pruebas, pero tampoco dudas Si la actriz y empresaria healthy probase ELIXIR de Arganour, posiblemente se enamoraría. Y es que Gwyneth, que se ha confesado en numerosas ocasiones ‘adicta’ a los contornos de ojos con cafeína y ácido hialurónico, asegura (y ha mostrado en multitud de vídeos en Goop) que son su auténtico esencial para mantener una mirada de treintañera a sus 52 años (eso sí, con constancia: usándolo día y noche, 365 días al año). Pero ELIXIR es mucho más que un contorno al uso: es un poderoso concentrado multifunción 360 que trata todos los enemigos de la mirada: bolsas, ojeras, flacidez, arrugas y piel fragilizada.

Testado dermatológicamente y con eficacia avalada por estudios clínicos, su fórmula 100% ciencia natural es absolutamente única al combinar el poder descongestivo y activador de la microcirculación anti-ojeras de la cafeína con la capacidad de hidratación profunda del ácido hialurónico. Además, incorpora activos botánicos tan exclusivos como la esencia de flores blancas (un complejo de jazmín de Arabia y espino blanco que atenúa las ojeras en un 19%, rellena las arrugas y reafirma el párpado superior en un 27%), una alianza sincronizada de algas rojas y helecho negro de Nueva Zelanda (hidratación profunda + efecto lifting en 14 días) y aceite de semillas de higo chumbo, con alta concentración en vitaminas E y K, que activa la microcirculación y atenúa visiblemente las ojeras.

ELIXIR no es solo un contorno de ojos, es una revolución en el cuidado de la mirada. Con una combinación única de activos naturales y eficacia probada, desafía el paso del tiempo y transforma la piel en solo 14 días. Ciencia y naturaleza trabajan en sinergia para revelar una mirada más luminosa, firme y rejuvenecida, lista para cualquier ocasión.