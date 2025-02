Le Coq invierte en inteligencia artificial para reforzar la atención al cliente

La enseña ha incorporado una flota de 20 robots inteligentes Cadebot, un modelo de última generación desarrollado por Ubtech Robotics empresa líder en el sector Le Coq, el concepto de restauración especializado en pollo y carnes a las brasas, se adelanta al sector con la incorporación a sus establecimientos de una flota de robots inteligentes.

Se trata de una apuesta tecnológica que tiene como objetivo mejorar la experiencia de los clientes, al mismo tiempo que optimiza el servicio en el local, combinando eficiencia e innovación con la tradicional atención al cliente. Una iniciativa establecida para ayudar al personal de sala de los restaurantes que, desde su implantación, está suponiendo un importante apoyo en el funcionamiento de los restaurantes de la enseña.

Los robots, diseñados con inteligencia artificial y sensores de navegación avanzada, son capaces de tomar pedidos, entregar platos y bebidas, e incluso interactuar con los comensales. Su llegada a los restaurantes no solo ha agilizado el servicio, sino que también permite al equipo de camareros centrarse en brindar una atención más personalizada al disponer de más tiempo.

Desde Le Coq pretenden ofrecer a sus clientes una experiencia única, combinando la calidez del trato humano con la eficiencia de la tecnología, mejorando el servicio sin perder la esencia del cercano trato que caracteriza a todos sus establecimientos.

Esta iniciativa responde a la creciente digitalización del sector de la restauración y a la necesidad de innovar para adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Además, la implementación de robots contribuye a mejorar la eficiencia operativa y reducir los tiempos de espera, con una considerable optimización de costes.

Para implementar la flota de robots inteligentes, Le Coq ha confiado en Cadebot, un modelo comercializado por Ubtech Robotics empresa líder de robots humanoides y robots de servicio inteligente.

Por su parte, el personal de la empresa ha recibido positivamente el refuerzo digital de sus nuevos compañeros de trabajo, que han llegado para facilitar considerablemente su labor en pro de un mejor funcionamiento de los restaurantes.

Le Coq cuenta en la actualidad con un equipo humano de 100 profesionales, cifra que prevé incrementar en los próximos meses en base al plan de expansión nacional establecido.

Un concepto que gira alrededor del pollo y la carne a las brasas

Le Coq no es solo un restaurante, es una experiencia que combina calidad, innovación y un enfoque centrado en el pollo y carnes a las brasas mediante un tratamiento de maceración único. Una combinación de materias primas de alta calidad, en base a las que sus responsables han creado una gran selección de recetas exclusivas.

Desde sus inicios, la enseña ha apostado por la especialización, ofreciendo distintas interpretaciones del pollo y las carnes a las brasas según la temporada, acompañadas de productos elaborados en el propio obrador.

Los restaurantes están diseñados como espacios muy dinámicos, con una cuidada y atractiva decoración donde todo gira en torno al cliente. Un modelo que permite vivir una experiencia única en la que sabores y texturas juegan un papel determinante. Además, todos los establecimientos disponen de servicio take away y delivery.