Los 'match points' de Holaglow; digitalización, excelencia y seguridad en la medicina estética

La medicina estética ha experimentado una transformación en los últimos años, impulsada por la digitalización y la evolución en las necesidades de las nuevas generaciones. Lejos de enfocarse exclusivamente en tratamientos antiaging, el sector ha comenzado a adaptarse a un público que busca armonización facial, prevención y una atención cercana, con profesionales que comprendan sus expectativas.

En este contexto, Holaglow ha logrado consolidarse como un referente en innovación y personalización, gracias a su enfoque basado en la excelencia, la seguridad y el respeto por la individualidad. Desde su fundación, Holaglow ha atendido a más de 4.000 pacientes en menos de dos años, alcanzando un porcentaje de repetición superior al 50% y una valoración de 4,7 sobre 5 en reseñas de Google. Con cinco clínicas propias en Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza, la compañía ha desarrollado un modelo de atención basado en la cercanía y la escucha activa, asegurando que cada paciente reciba un tratamiento adaptado a sus necesidades específicas.

Además, su equipo de profesionales está liderado por la Dra. Sonsoles Espí, creadora de la metodología Holaglow, que prioriza el rigor, la excelencia y la potenciación de la belleza natural individual, minimizando molestias y empleando productos y aparatología de primera calidad.

Ratio de satisfacción superior a la media Holaglow ha alcanzado un ratio de satisfacción elevado, con más de 4.000 pacientes atendidos en menos de dos años, un porcentaje de repetición superior al 50% y una valoración media de 4,7 sobre 5 en Google. Estos datos reflejan el impacto de su modelo de atención, que prioriza la seguridad, la excelencia y la confianza.

5 clínicas propias en España La empresa cuenta con cinco clínicas en Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza, diseñadas bajo un estilo aesthetic que busca ofrecer una experiencia cálida y acogedora. En estos espacios, el trato se basa en la cercanía y la empatía, asegurando que cada paciente reciba una atención personalizada.

El personal de Holaglow se distingue por su enfoque en la individualidad, con un seguimiento detallado de cada caso. En este sentido, cada profesional conoce en profundidad el historial de los pacientes y los acompaña en todas las fases del proceso, garantizando un entorno de confianza y apoyo.

Equipo médico de primer nivel El equipo de profesionales de Holaglow está liderado por la Dra. Sonsoles Espí, experta en medicina estética y creadora de la metodología Holaglow. Este enfoque se basa en la aplicación de estándares de máximo rigor, excelencia y potenciación de la belleza natural individual, minimizando molestias y utilizando productos y aparatología de marcas líderes como Teoxane, SkinClinic, Galderma y Hydrafacial, garantizando calidad, seguridad y eficacia.

Asimismo, la compañía apuesta por una política de precios ajustados y fórmulas de pago flexibles, facilitando el acceso a tratamientos de alta calidad sin comprometer la excelencia médica.

Modelo startup con digitalización como pilar clave Holaglow ha desarrollado un modelo pionero en el sector, donde la digitalización es un elemento central. Entre sus innovaciones destaca un escáner facial 3D avanzado, capaz de analizar en detalle las necesidades de cada paciente y proyectar el resultado antes de realizar el tratamiento.

Además, la empresa ha implementado herramientas digitales que optimizan la gestión del proceso, garantizando una atención ágil y personalizada desde el primer contacto hasta el seguimiento postratamiento 24/7.

Filosofía “powering beauty” Bajo la filosofía "powering beauty", Holaglow promueve la belleza ligada al bienestar, con el objetivo de que cada persona se sienta bien en su propia piel a cualquier edad. Para ello, la empresa ofrece planes de cuidado integrales que abarcan medicina estética, belleza en cabina, medicina capilar y cremas personalizadas diseñadas por el equipo médico.

Un enfoque innovador en medicina estética Con menos de dos años de trayectoria, Holaglow ha conseguido posicionarse en el sector con cinco clínicas propias y cientos de reseñas positivas en Google. Parte de estas valoraciones destacan la capacidad de la empresa para corregir retoques mal realizados en otros centros, como migraciones de rellenos en los labios o pillow faces.

La creación de Holaglow ha sido posible gracias a la visión de Julio Ribes, reconocido emprendedor del ecosistema startup español e impulsor de proyectos como Swipcar, y la experiencia de la Dra. Sonsoles Espí, profesional de referencia en el sector de la medicina estética.

Según afirman sus fundadores, el sector "estaba pidiendo a gritos un rejuvenecimiento", ya que hasta ahora se había centrado exclusivamente en tratamientos antiaging.

Una nueva perspectiva en medicina estética El acercamiento de las nuevas generaciones a la medicina estética ha cambiado radicalmente en los últimos años. En palabras de la Dra. Sonsoles Espí:

"La edad media de las pacientes ha descendido sustancialmente hasta los primeros treinta e incluso a los veintipocos y, obviamente, sus demandas no son las mismas que las de las mujeres de 40 o 60. Su objetivo no es combatir los signos de la edad: sí quieren prevenirlos, pero, sobre todo, buscan verse y sentirse guapas según sus propios criterios de belleza, también muy diferentes a los de sus madres."

Misión: rejuvenecer el sector de la medicina estética El CEO de Holaglow, Julio Ribes, explica:

"Tras vender nuestra anterior startup, empezamos a valorar nuevos sectores para emprender que precisaran un giro tecnológico al hilo de nuestro expertise y la medicina estética resonaba una y otra vez en nuestros entornos. Nos picó la curiosidad y empezamos a estudiar el mercado."

El estudio realizado por la compañía identificó una falta de modelos de negocio que respondieran a las necesidades de las generaciones más jóvenes, lo que dio lugar a la creación de Holaglow.

Tratamientos multigeneracionales y personalizados Holaglow ofrece un amplio menú de tratamientos con más de 40 opciones que pueden realizarse de forma independiente o a través de Glowpacks, adaptados a diferentes edades y necesidades. Estos incluyen procedimientos de medicina estética, tratamientos de belleza en cabina, medicina capilar y cremas personalizadas.

La empresa apuesta por la transparencia en la información, proporcionando detalles claros sobre número de viales, precios, duración del tratamiento y sus efectos.

Top 3 tratamientos favoritos de los pacientes Glow Lips "Nuestro tratamiento de hidratación, voluminización sutil y/o perfilado + difuminado de líneas con ácido hialurónico refleja nuestro compromiso con la belleza armónica y natural."

Higiene Facial Coreana Glass Skin Inspirado en la tendencia coreana Glass Skin, este tratamiento ofrece una limpieza profunda con hidratación y revitalización evidente.

Pack Wellaging Plus Diseñado para prevenir y corregir los signos de la edad, este pack combina toxina botulínica y ácido hialurónico para armonizar las facciones.

El equipo de doctoras de Holaglow, con la Dra. Sonsoles Espí como portavoz, está disponible en sus clínicas tanto para ofrecer información detallada sobre procedimientos médico-estéticos multigeneracionales como para quienes desean probar cualquiera de sus tratamientos y poder contar su experiencia en primera persona.