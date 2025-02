PetroShore fortalece su posición en la 'Mining Indaba 2025' como consultora especializada

Durante el evento Mining Indaba 2025, la feria más influyente del mundo en el sector minero para el continente africano, PetroShore reafirmó la importancia de la minería responsable y de las normas internacionales, destacando en particular la IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) como una iniciativa clave para el futuro de la industria minera sostenible.

Guiada por el orgullo de haber sido la empresa consultora elegida para la implementación de las normas ISO 9001, 14001, 37301 y 45001 en la Sociedad Minera de Luele, la mina de diamantes más importante del mundo. PetroShore observa con optimismo la creciente tendencia de adopción de estructuras y prácticas sostenibles en el sector minero.

Compromiso de PetroShore con la IRMA Recientemente, PetroShore ha sido aprobada como miembro de IRMA, reforzando así su compromiso con un futuro sostenible para las operaciones mineras. El estándar de IRMA permite a las empresas mineras demostrar su compromiso con la sostenibilidad, el respeto por las comunidades locales y la protección ambiental, promoviendo una mejora continua y un compromiso público. Estos factores son cada vez más valorados por inversores, empresas compradoras y organizaciones internacionales en todo el mundo.

Con un equipo de especialistas altamente cualificados, PetroShore ofrece un soporte integral para la adopción de este estándar, ayudando a las empresas mineras a mejorar sus prácticas en un mercado global cada vez más exigente.

Una plataforma clave para el desarrollo del sector El éxito de Mining Indaba 2025 ha reafirmado la importancia de este evento como un punto de encuentro fundamental para debatir los principales desafíos y oportunidades del sector minero en África, el continente líder en producción minera.

El compromiso de PetroShore de proporcionar un canal viable para que las empresas mineras adopten estándares de excelencia como IRMA no solo aporta valor estratégico a la industria minera, sino que también garantiza un futuro más sostenible a largo plazo.

Con más de 50 reuniones realizadas durante el evento, PetroShore sigue consolidándose como la consultora de referencia en cumplimiento normativo y gestión de riesgos en el sector minero.

Sobre PetroShore

Con una amplia experiencia en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y consultoría ESG, PetroShore es el socio estratégico ideal para la implementación de los más altos estándares internacionales, como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37301, IRMA y RJC.

Su equipo multilingüe y su enfoque personalizado convierten a PetroShore en un aliado estratégico para empresas y explotaciones mineras que buscan operar con seguridad, sostenibilidad y transparencia.