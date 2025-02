EthicHub, Bybit y BGA unen fuerzas para fortalecer el acceso a financiamiento para pequeños caficultores

EthicHub y Bybit han sellado una alianza estratégica para impulsar la inclusión financiera de pequeños caficultores mediante el uso de tecnología blockchain. A través de esta colaboración, facilitada por BGA, Bybit ha destinado un millón de dólares al ecosistema de EthicHub, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito de productores que históricamente han enfrentado barreras en el sistema financiero tradicional EthicHub, la startup y plataforma de inversión basada en blockchain que facilita el acceso a financiamiento para pequeños productores agrícolas de café, anunció una colaboración estratégica con Bybit, uno de los principales exchanges de criptomonedas a nivel global.

Gracias a la intermediación de The Blockchain for Good Alliance (BGA), Bybit ha destinado un millón de dólares al ecosistema de EthicHub a través del Bybit Pool, un fondo exclusivo diseñado para ampliar las líneas de crédito a caficultores en distintas regiones.

Desde que impulsó la Blockchain for Good Alliance en abril de 2024, Bybit ha liderado el uso de innovaciones blockchain para abordar desafíos del mundo real. EthicHub, como un proyecto clave respaldado por el programa de incubación de BGA y ganador del Grand Social Impact Award en los BGA Web3 Oscar, representa esta visión al utilizar la tecnología blockchain para fomentar la inclusión financiera y empoderar a pequeños productores agrícolas.

Apoyo a pequeños caficultores con financiamiento justo

A través del Bybit Pool, se seleccionarán a algunos originadores de crédito registrados en EthicHub para que reciban recursos que les permitirán seguir respaldando a pequeños productores de café.

Este mecanismo refuerza el compromiso de EthicHub con un sistema financiero más inclusivo, ofreciendo financiamiento con condiciones justas y sin intermediarios tradicionales.

Funcionamiento del Bybit Pool

Fondo exclusivo : un millón de dólares gestionado de manera transparente a través de blockchain.

: un millón de dólares gestionado de manera transparente a través de blockchain. Acceso a financiamiento : pequeños caficultores obtienen crédito sin las barreras del sistema bancario tradicional.

: pequeños caficultores obtienen crédito sin las barreras del sistema bancario tradicional. Condiciones claras y sostenibles : Bybit recibirá un rendimiento anual del 8% en un período de 15 meses.

: Bybit recibirá un rendimiento anual del 8% en un período de 15 meses. Seguimiento y transparencia: EthicHub proporcionará informes trimestrales sobre el desempeño del fondo. Esta estructura permite que el financiamiento fluya de manera eficiente y directa hacia quienes más lo necesitan, impulsando el desarrollo de las comunidades productoras. "La tecnología blockchain tiene el poder de desbloquear nuevas oportunidades financieras para aquellos que históricamente han sido excluidos de los sistemas bancarios tradicionales. Nuestra inversión de un millón de dólares en EthicHub refuerza el compromiso de Bybit con el uso de la innovación para generar un impacto real en el mundo, demostrando que blockchain puede ser tanto rentable como transformador," dijo Helen Liu, Directora de Operaciones de Bybit.

The Blockchain for Good Alliance: un puente entre tecnología y desarrollo sostenible

The Blockchain for Good Alliance ha sido un actor clave en esta colaboración, facilitando la conexión entre Bybit y EthicHub para garantizar que los recursos se destinen de manera efectiva a financiar a los pequeños productores.

Esta alianza demuestra cómo la tecnología blockchain puede utilizarse para mejorar el acceso a financiamiento en sectores que tradicionalmente han estado excluidos del sistema financiero convencional. EthicHub es un claro ejemplo del impacto positivo que se puede lograr al combinar innovación tecnológica con propósito social.

Hacia un modelo financiero más accesible y eficiente

Con esta colaboración, EthicHub, Bybit y The Blockchain for Good Alliance reafirman su compromiso con el desarrollo de soluciones financieras innovadoras basadas en blockchain, diseñadas para mejorar el acceso a financiamiento de quienes más lo necesitan.

Información de contacto

Para más información sobre EthicHub: https://www.ethichub.com/es/originators