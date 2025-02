Softcode presenta su software de control horario CLOCKCODE

Softcode, empresa líder en desarrollo de software personalizado, presenta CLOCKCODE, su nueva herramienta diseñada para optimizar el control y gestión de las horas laborales. Con un enfoque centrado en la normativa española, CLOCKCODE ofrece a las empresas una solución sencilla, precisa y completamente digitalizada para el fichaje de sus empleados, mejorando la eficiencia operativa y cumpliendo con las regulaciones legales en materia de control horario ¿Cumple la empresa con la normativa de registro horario? Descubrir CLOCKCODE

El registro de la jornada laboral es una obligación legal en España que todas las empresas deben cumplir. Sin embargo, la gestión manual de los fichajes sigue siendo una fuente de errores, pérdida de tiempo y, en muchos casos, sanciones por incumplimiento normativo. Con el objetivo de ofrecer una solución práctica, sencilla y eficaz, Softcode lanza CLOCKCODE, un software diseñado específicamente para que las empresas gestionen de manera eficiente el control horario de sus empleados, asegurando el cumplimiento legal y optimizando los recursos internos.

Un marco legal estricto: la importancia del control horario

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, todas las empresas en España deben registrar diariamente la jornada laboral de sus empleados, incluyendo horarios y pausas, y conservar estos datos por cuatro años. No cumplir con la normativa puede conllevar sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador. A partir de 2025, el registro deberá ser digital y accesible en remoto para empleados y autoridades.

CLOCKCODE: Tecnología al servicio de la gestión laboral

Con este contexto legal en mente, Softcode ha desarrollado CLOCKCODE, un software avanzado que simplifica y automatiza el registro horario, permitiendo a las empresas cumplir con la normativa de manera fácil, rápida y segura.

¿Por qué CLOCKCODE es la herramienta que necesita cualquier empresa?

Registro preciso y automatizado: CLOCKCODE permite fichar de manera digital mediante múltiples métodos: ordenador, aplicación móvil o dispositivos biométricos. Así, se eliminan los errores manuales y los problemas asociados a sistemas poco fiables.

Control total de la jornada laboral: La plataforma gestiona no solo las horas trabajadas, sino también horas extras, ausencias, bajas médicas y tiempos de descanso. Esto permite una visión completa del rendimiento laboral y facilita la gestión del equipo.

Generación de informes detallados: CLOCKCODE proporciona informes personalizables que permiten a las empresas auditar la jornada laboral, detectar irregularidades y mejorar la planificación de los turnos de trabajo.

Interfaz intuitiva y facilidad de uso: Diseñado para que tanto empleados como responsables de RR. HH. puedan gestionar el control horario de forma ágil y sin complicaciones.

Accesibilidad y flexibilidad: CLOCKCODE funciona en cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, lo que lo convierte en una solución ideal para empresas con teletrabajo, modelos híbridos o equipos en movilidad.

Cumplimiento normativo asegurado: El sistema se adapta a la legislación vigente y a las nuevas exigencias digitales, garantizando que la empresa evita sanciones y cumple con las obligaciones de la Inspección de Trabajo.

¿Por qué es imprescindible para las empresas implementar un sistema digital de fichaje?

Muchas empresas aún dependen de métodos obsoletos como hojas de Excel o registros en papel, lo que aumenta el riesgo de errores, fraudes y sanciones. La transformación digital no solo es una necesidad, sino una oportunidad para mejorar la gestión del tiempo de trabajo y optimizar recursos.

Además, en sectores con turnos rotativos, teletrabajo o alta movilidad de empleados, el control manual es inviable. Un software de fichaje como CLOCKCODE permite centralizar toda la información en una única plataforma, simplificando la supervisión y mejorando la transparencia laboral.

Softcode: Innovación y confianza en la gestión empresarial

Con una trayectoria consolidada en el desarrollo de software a medida, Softcode se posiciona como un aliado estratégico para empresas que buscan soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades. CLOCKCODE no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también optimiza la gestión del tiempo de trabajo, mejora la productividad y reduce los costes administrativos.

Si aún no se cuenta con un sistema digital de registro horario o se busca una alternativa más eficiente, CLOCKCODE es la solución que la empresa necesita.

Descubrir cómo CLOCKCODE puede ayudar a cumplir con la normativa y optimizar la gestión laboral.

https://www.softcode.es/productos