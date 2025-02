Loop Industries, Hyosung TNC y Pleatsmama colaboran para ser pioneros en la moda circular

Usarán la tecnología de reciclaje de textil a textil Infinite Loop(TM). Loop Industries suministró virutas de poliéster 100% reciclado de calidad virgen derivadas de residuos textiles de bajo valor. Hyosung TNC transformó virutas de Loop Polyester en hilo texturizado estirado de alto rendimiento. Pleatsmama fabrica bolsos elegantes y ecológicos que hacen hincapié en los principios del diseño circular Loop Industries, Inc. (NASDAQ:LOOP) («Loop»), una empresa de tecnología limpia dedicada a acelerar la moda circular mediante la fabricación de plástico de tereftalato de polietileno («PET») 100% reciclado y fibra de poliéster de textil a textil («T2T»), ha anunciado hoy una colaboración a tres bandas con Hyosung TNC («Hyosung»), un proveedor integral de soluciones textiles sostenibles, y Pleatsmama, una marca de moda sostenible, para producir hilo texturizado dibujado 100% reciclado utilizado en bolsos de edición limitada. El hilo se fabricó con poliéster de calidad virgen de Loop producido mediante la tecnología de reciclaje textil Infinite Loop™, utilizando como materia prima residuos textiles mixtos de poliéster de bajo valor.

Hyosung aprovechó su experiencia en materiales avanzados para hilar el hilo, garantizando una calidad y un rendimiento de primera, mientras que Pleatsmama transformó el hilo en bolsos elegantes y sostenibles. Esta colaboración pone de relieve el potencial de la moda circular y las tecnologías de reciclaje innovadoras para impulsar la sostenibilidad en todos los sectores.

La fibra de poliéster T2T de Loop es reconocida por sus propiedades de calidad virgen, que se integran perfectamente en las cadenas de suministro y los procesos de fabricación existentes sin comprometer la calidad ni la estética. El poliéster también ofrece importantes beneficios medioambientales, ya que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 80% y requiere hasta un 91% menos de energía primaria no renovable en comparación con la producción de poliéster virgen a partir de combustibles fósiles (1).

El poliéster, la fibra más utilizada a nivel mundial, representa aproximadamente la mitad del mercado textil, alcanzando una cifra estimada de 71 millones de toneladas métricas en 2023. Esto supone un reto importante, ya que los residuos de fibra de poliéster no son aptos para los métodos tradicionales de reciclaje mecánico y a menudo acaban en vertederos o se incineran. La tecnología Infinite Loop™ ofrece una solución al reciclar incluso los residuos de poliéster de menor valor, independientemente del color o la composición del material, en poliéster 100% reciclado de calidad virgen. Este enfoque de bucle cerrado ofrece una alternativa sostenible para la industria textil, abordando el creciente problema de los residuos textiles y manteniendo al mismo tiempo una calidad y un rendimiento excepcionales.

"Formar equipo con Loop Industries y nuestro socio de marca, Pleatsmama, marca un hito importante en nuestros esfuerzos por apoyar a nuestros clientes en la consecución de sus objetivos de sostenibilidad y la expansión de soluciones que beneficien tanto a las generaciones actuales como a las futuras", dijo Chihyung Kim, CEO de Hyosung TNC. "Admiramos Loop por su alta calidad y su capacidad para desviar los residuos textiles de los vertederos y la incineración, al tiempo que reduce la dependencia del poliéster virgen al minimizar la extracción de materias primas".

"La colaboración con líderes del sector como Hyosung & Pleatsmama demuestra el potencial de nuestra tecnología Infinite Loop™ para la transición de la moda lineal a la circular", ha declarado Giovanni Catino, vicepresidente de Ventas y Desarrollo de Negocio de Loop. "Al convertir los residuos textiles mixtos de poliéster de bajo valor en poliéster de calidad virgen, no solo estamos abordando el acuciante problema de los residuos textiles, sino que también estamos permitiendo a las marcas ofrecer productos de primera calidad con una solución de bucle cerrado que cumple con los estándares de calidad y medioambientales".

(1)La evaluación del ciclo de vida del Loop GEN II Infinite Loop France realizada por Franklin Associates, una división de ERG, compara kg por kg el Loop PET frente al PET virgen. El ahorro de CO2 se compara con la producción de PET virgen fabricado a partir de combustibles fósiles y la incineración evitada de los residuos utilizados como materia prima.

Sobre Loop Industries

Loop Industries es una empresa tecnológica cuya misión es acelerar el cambio del mundo hacia el plástico PET y la fibra de poliéster sostenibles y alejarse de la dependencia de los combustibles fósiles. Loop Industries posee una tecnología patentada y propia que despolimeriza los residuos de plástico PET y fibra de poliéster sin valor o de bajo valor, incluidas botellas y envases de plástico, alfombras y textiles de cualquier color, transparencia o estado, e incluso plásticos oceánicos degradados por el sol y la sal, hasta sus componentes básicos (monómeros). Los monómeros se filtran, purifican y polimerizan para crear resina de PET de calidad virgen de la marca Loop™ apta para su uso en envases de grado alimentario y fibra de poliéster, lo que permite a sus clientes cumplir sus objetivos de sostenibilidad. El plástico Loop™ PET y la fibra de poliéster pueden reciclarse infinitamente sin degradación de la calidad, cerrando con éxito el bucle del plástico. Loop Industries contribuye al movimiento global hacia una economía circular, reduciendo los residuos plásticos y recuperando los residuos plásticos para un futuro sostenible.

Las acciones ordinarias de la empresa cotizan en el NASDAQ Global Market con el símbolo «LOOP».

Más información: www.loopindustries.com.