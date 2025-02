Zucchetti Spain lanza Solmicro ERP Ready y firma un acuerdo con ZETA Informática para su distribución

El fabricante de ERP ha lanzado al mercado Solmicro ERP Ready, una versión de su exitoso ERP "lista para trabajar" y de fácil uso. Cuenta con la misma calidad y evolución garantizada y no precisa una inversión inicial en licencias; desde solo 39 €/mes/usuario. Además, ha firmado un acuerdo con ZETA Informática que será el primer Distribuidor Oficial de Solmicro ERP Ready. Zucchetti Spain continúa trabajando para que su Red de Partners pueda completar su portfolio con este nuevo software empresarial Zucchetti Spain continúa acompañando a las empresas en su camino hacia la transformación digital con nuevas soluciones. En esta ocasión, el fabricante de software anuncia el lanzamiento de Solmicro ERP Ready, una nueva solución que permite a las empresas aprovechar todo el potencial de su software de gestión Solmicro ERP con una puesta en marcha más rápida y con una mínima inversión.

No se trata de una versión diferente de su ERP, sino del mismo Solmicro ERP en una versión estandarizada y lista para usar. Esto permite una evolución natural de este software hacia la otra versión totalmente personalizable, proporcionando la máxima escalabilidad y garantías de evolución tecnológica a las empresas empezando sin apenas inversión alguna.

Solmicro ERP Ready, la versión de Solmicro ERP "lista para trabajar", lo que facilita una puesta en marcha mucho más rápida

Solmicro ERP Ready es una solución estándar que permite a las pequeñas y medianas empresas aprovechar las funcionalidades avanzadas de Solmicro ERP, sin la necesidad de dedicar largos períodos de tiempo a auditorías, personalizaciones y migraciones, como suele suceder en los sistemas ERP tradicionales.

Esta herramienta, que se caracteriza por requerir una mínima inversión, está disponible en la Nube, y bajo suscripción con alojamiento en la infraestructura del cliente, una solución aún más económica; desde tan solo 39 € al mes por usuario.

Diseñado para empresas que buscan optimizar sus procesos de gestión a través de un software estándar, pero de gran calidad y escalabilidad y sin una gran inversión en licencias, Solmicro ERP Ready es la respuesta definitiva para numerosas PYMEs que estudian abordar su transformación digital.

Entre otras ventajas, esta solución estándar incluye un módulo base con gestión completa de la contabilidad y gestión (compras, ventas, facturas, impuestos, SII, Ticketbai, Batuz, almacén, gestión de cobros y pagos, etc.), y está adaptado ya a las nuevas leyes Antifraude, Crea y Crece. Además, existen diferentes módulos opcionales que pueden instalarse en la herramienta, como el módulo de gestión financiera, gestión laboral, logística, fabricación, calidad, CRM, mantenimiento (GMAO), Business Intelligence, gestión de proyectos, movilidad y sistema de alertas.

De esta forma, las empresas pagan solo por las funcionalidades que necesitan para la gestión empresarial, lo que les permite contar con un software ERP de fácil y rápida implantación. Tal como señala Justino Martínez, CEO de Zucchetti Spain, "Solmicro ERP Ready es la solución perfecta para aquellas empresas que no están en disposición de implantar un software de gestión personalizado. Les permite modernizar sus procesos de gestión a través de una solución estándar que ofrece un camino sencillo para la digitalización de la empresa con una inversión mínima. Y el día de mañana, si así lo demanda el cliente, puede evolucionar con la misma herramienta a una versión 100% personalizable".

Acuerdo con ZETA Informática para la distribución de Solmicro ERP Ready

Zucchetti Spain ha llegado a un acuerdo con su nuevo partner ZETA Informática, de Miranda de Ebro, para la distribución de Solmicro ERP Ready, de forma que las empresas puedan contar con un acompañamiento cercano y directo durante el sencillo proceso de implantación.

ZETA Informática, especializada en implantación de programas de gestión y contabilidad, ERP, TPV y mantenimiento, aporta una vasta experiencia de más de 30 años en el sector y cuenta con un servicio técnico propio. Comparte con Zucchetti Spain su compromiso con la satisfacción del cliente y la máxima calidad de servicio.

Tal como ha señalado Eva Maestu Pérez, CEO de ZETA INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA S.L."ser distribuidores de Solmicro ERP Ready nos brinda una gran oportunidad de crecimiento, ya que ahora tenemos una solución que permitirá a las empresas contar con las herramientas de gestión más innovadoras en su proceso de digitalización facilitándoles su crecimiento futuro".

En esta misma línea, Zucchetti Spain continúa ampliando su red de distribuidores para Solmicro ERP Ready. Además, el fabricante de software trabaja ya con el Canal de Partners Certificados de Solmciro ERP para que puedan completar su catálogo de soluciones empresariales con esta nueva solución, y de este modo dar una respuesta completa a las necesidades de gestión de todo tipo de empresas.

Sobre el grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 2.000 millones de euros en 2023 (proforma), más de 700.000 clientes, -9.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.

Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en nuestro país a través de Zucchetti Spain. Con más de 35 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI de nuestro país, donde cuenta con 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 22 millones de euros en 2023 y más de 4.000 clientes.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RR.HH., nómina, movilidad y espacios de trabajo; software para asesorías y despachos profesionales, soluciones de automatización documental, ciberseguridad y software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2023, "Premio Mejor Software de Gestión Empresarial" (XXIII Premios Byte TI); en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); y en 2021 "Premio Innovación en Desarrollo de Software" (Asociación Europea de Economía y Competitividad).