El plasma atmosférico o cuarto estado de la materia y sus aplicaciones en el tratamiento del metal

Aplicaciones de tratamiento con plasma sobre los metales como opción y para uso industrial

Los metales son materiales fundamentales en la industria moderna, utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, desde la construcción de infraestructuras hasta la fabricación de productos electrónicos.

Los tipos de metales comunes en la industria: son los metales ferrosos (con más hierro) y metales no ferrosos: estos incluyen aluminio, cobre, zinc y plomo, entre otros. Son más ligeros, resistentes a la corrosión y con propiedades eléctricas y térmicas excepcionales, lo que los hace ideales para cables, equipos electrónicos y aplicaciones aeroespaciales. Sin embargo, para garantizar su rendimiento y durabilidad, los metales deben someterse a procesos de tratamiento que mejoren sus propiedades y los hagan aptos para usos industriales específicos. Conocidos como tratamientos, tradicionalmente estos son:

·El tratamiento térmico es esencial para modificar las propiedades físicas y mecánicas de los metales. Algunos de los procesos más comunes son: Templado el Recocido y el Normalizado.

·Los tratamientos superficiales se aplican para mejorar la resistencia a la corrosión, el desgaste y la fricción. Entre los más comunes se encuentran: Galvanización, el Cromado: y la Nitruración

También es muy común el tratamiento químico que involucra la alteración de la estructura del metal mediante reacciones químicas. Uno de los procesos más utilizados es la pasivación:

Por último, están la Soldadura y las Uniones: proceso esencial en la industria para unir metales de forma permanente. Existen diferentes tipos, MIG , TIG y por láser, cada una adecuada para diferentes metales y aplicaciones.

El tratamiento de los metales es clave para maximizar su rendimiento en aplicaciones industriales. Con estos procesos, los metales pueden ser adaptados para satisfacer las exigencias específicas de la industria, garantizando productos más resistentes, duraderos y funcionales. Pero también muchos de estos procesos generan residuos y algunos pueden ser tóxicos y tener un impacto en medio ambiente si so se procesan de la forma adecuada durante su eliminación.

Pero ha aparecido un nuevo tratamiento que aún es poco conocido en este sector el tratamiento superficial por Plasma que se puede producir intencionalmente para diferentes fines. Su potencial en el campo de la limpieza y el tratamiento de metales antes de procesos posteríos (ej. La unión de materiales, el lacado, fabricación de productos electrónicos, o el recubrimiento. Actualmente, el tratamiento Openair-Plasma® lo ha convertido en un proceso indispensable en muchas industrias y sus procesos, como la ingeniería automovilista, la movilidad eléctrica, el transporte, aeroespacial, las nuevas energías etc. En algunos casos, pasando a ser una opción a los tratamientos tradicionales, permitiendo prescindir por completo del tratamiento adicional con imprimadores químicos, o procesos mecánicos o lijados, evitando así también reducir o eliminar por completo las emisiones de COV (compuestos orgánicos volátiles) durante la producción. . El Openair-Plasma® es un proceso en seco que puede implementarse reduciendo tiempo en hornos de secado y ahorrando costes en producción.