Cecotec crea la rutina diaria definitiva para cuidar el cabello en casa

La nueva línea Hair Routine de Cecotec ofrece una solución completa para el cuidado capilar diario, con dispositivos diseñados para abordar diferentes necesidades del cabello, desde el secado y alisado hasta el moldeado y revitalización, utilizando tecnologías avanzadas como el Plasma para eliminar el encrespamiento y mejorar el brillo Cecotec sigue apostando por su gama de cuidado personal y da un paso hacia el futuro con una rutina diaria completa que logra mantener la salud del cabello, elimina el encrespamiento y le devuelve el brillo, sin esfuerzo y sin tener que invertir una gran cantidad de dinero.

Esta popular marca valenciana, conocida por hacer accesible las últimas tecnologías, ahora presenta su nueva Hair Routine, formada por cuatro dispositivos capilares que ha diseñado especialmente para cuatro momentos diferentes del día: el secador IoniCare RockStar Nano IonTech, la plancha de aire RitualCare Air Lisse 2in1, el moldeador CeramicCare 14in1 Airglam y el cepillo reparador HairCare Revitalize.

Todos ellos han sido desarrollados cuidadosamente, con sistemas de vanguardia, para respetar las características naturales del pelo. Además, evitan los daños producidos por exceso de calor y la pérdida de volumen, posicionándose como los grandes aliados del mundo moderno para lucir una melena cuidada, fuerte y con un estilo perfecto durante 24 horas.

Pelo seco y sin frizz desde primera hora con el secador IoniCare RockStar Nano IonTech

El secador de pelo IoniCare RockStar Nano IonTech es ideal para eliminar el encrespamiento y conseguir un peinado perfecto en tiempo récord, convirtiéndose en una herramienta muy útil para acicalarse por las mañanas antes de ir a trabajar.

Su tecnología de Plasma o de doble generador de iones emite iones negativos que neutralizan los positivos que se encuentran de forma natural en el cabello, sellando la cutícula, equilibrando la humedad y eliminando la electricidad estática.

El resultado es un pelo suave y brillante desde primera hora, y tan solo en unos minutos, también gracias a la potencia de su motor Brushless. Este alcanza hasta 1600W y 110,000rpm, siendo capaz de crear un gran flujo de aire para secar rápido hasta las melenas más densas. Igualmente, asegura un funcionamiento silencioso y no pesa, una característica que ayuda a que este producto, además de ser eficiente, sea muy manejable.

Asimismo, incorpora un sistema de control de temperatura inteligente que regula los grados de manera constante, evitando los daños generados por exceso de calor; así como tres niveles de velocidad y temperatura que se adaptan a las necesidades de todo tipo de cabellos.

Por otro lado, ofrece la posibilidad de guardar la última configuración utilizada, para acceder a ella en un solo clic, e incluye una pantalla para visualizar todos los ajustes seleccionados de un solo vistazo.

Tampoco le falta una boquilla concentradora para alisar el cabello, mientras mantiene a raya el frizz.

De mojado a liso en una sola pasada con la plancha de aire RitualCare Air Lisse 2in1

En el vertiginoso ritmo de la vida moderna, donde cada minuto cuenta, la innovación en el cuidado personal se ha vuelto indispensable. En este contexto, el RitualCare Air Lisse 2in1 de Cecotec se presenta como un producto revolucionario al combinar las funciones de un secador y una plancha en un solo dispositivo.

Diseñado para usarse sobre el pelo mojado, este aparato utiliza placas calefactoras revestidas de cerámica y queratina para alisar y pulir el cabello, mientras que por una fina ranura emite aire a presión, secándolo simultáneamente de manera rápida y precisa. Esta combinación única permite optimizar el tiempo sin sacrificar el estilo.

Además, con un motor que alcanza 106,000 rpm mejora la eficiencia del secado y, gracias al sensor inteligente que incluye, detecta cuando se cierran las placas para aumentar la potencia de aire automáticamente. Así, logra resultados excelentes en tiempo récord.

También incluye dos cabezales imantados que completan la experiencia. Estos son un concentrador que sirve para eliminar rápidamente el exceso de humedad en un paso previo y un cepillo que se puede colocar de manera opcional para terminar de peinar o moldear la melena.

A la par, incorpora tecnología de Plasma que emite hasta 3 millones de iones negativos y positivos, reduciendo el frizz y aumentando el brillo.

Tampoco le falta un botón de aire frío para sellar los peinados, temperatura ajustable en tres niveles, pudiendo alcanzar los 150ºC, y un sensor de seguridad que apaga el dispositivo cuando detecta que está en reposo sobre una superficie.

CeramicCare 14in1 Airglam, el moldeador más viral con 14 cabezales

El CeramicCare AirGlam 14 en 1 está causando sensación en el mundo del cuidado capilar. Este moldeador multifunción es el tercer paso clave en la rutina de Cecotec para conseguir una melena de ensueño. Con sus 14 cabezales intercambiables, permite mejorar un look en cuestión de minutos, ya sea con unas ondas suaves o unos rizos bien definidos, ofreciendo una versatilidad total que se adapta a cualquier estilo.

Lo que hace especial a este producto es su tecnología de última generación, que incluye el efecto Coanda. Este fenómeno aerodinámico envuelve el cabello suavemente en sus cilindros rizadores, ayudando al usuario a moldearlo sin complicaciones. Además, viene con un montón de accesorios: secador, difusor, tenacilla, concentrador y tres peines, uno de ellos para dar volumen, junto con un cepillo desenredante y otro de púas retráctiles. Esta variedad de herramientas permite a los usuarios experimentar y personalizar su peinado según la ocasión o sus preferencias.

Cecotec siempre pone la protección del pelo como prioridad, y CeramicCare AirGlam no es una excepción. Sus placas de cerámica y queratina distribuyen el calor de manera uniforme, protegiéndolo y manteniéndolo sano, elástico y brillante.

A su vez, su motor digital Brushless, con 1400 vatios y hasta 110,000 rpm, asegura un flujo de aire potente para acabados rápidos y de calidad, evitando los daños producidos por la exposición a altas temperaturas.

Asimismo, emite iones negativos para combatir el encrespamiento y tiene una función de aire frío que sirve para fijar los peinados.

Este dispositivo también cuenta con tres configuraciones de temperatura y velocidad, lo que permite al usuario ajustar el flujo de aire según sus necesidades, garantizando un control total del resultado. A esto se suma su diseño ergonómico, equipado con un cable giratorio que evita enredos y proporciona una gran comodidad a la hora de manejarlo.

Aparte, se vende con un estuche de cuero elegante y especialmente útil para transportar el moldeador CeramicCare 14in1 Airglam o viajar con él cómodamente.

Cepillo HairCare Revitalize: un spa para el cabello

HairCare Revitalize de Cecotec representa una auténtica revolución en el ámbito del cuidado capilar, al integrar cinco tecnologías avanzadas en un único dispositivo multifuncional.

Desarrollado para ofrecer una experiencia personalizada, este innovador cepillo cuenta con cuatro modos distintos: Massage, Oil Control, Revitalize y All-in-one, cada uno cuidadosamente pensado para satisfacer las necesidades específicas de cada melena y del cuero cabelludo.

En primer lugar, el masaje por vibración de alta frecuencia alivia la tensión muscular y revitaliza desde la raíz.

Igualmente, el cepillo emite 2 millones de iones negativos, que consiguen eliminar la electricidad estática para obtener un acabado liso, suave, brillante y sin encrespamiento.

Por otra parte, las microcorrientes EMS pueden revitalizar los folículos capilares y mejorar la circulación, contribuyendo a un pelo más fuerte, mientras la luz LED azul puede ayudar a mantener el equilibrio natural del cuero cabelludo.

También cuenta con un láser de baja potencia (LLLT) y una luz LED roja que pueden mejorar la circulación y activar las células del cabello, promoviendo un crecimiento más saludable y resistente.

Gracias a estos sistemas, el 96% de los usuarios que lo han probado aseguran haber obtenido resultados visibles en menos de un mes, según estudios clínicos realizados por ANEPE IMPE.

Además, su formato curvo con dientes anchos se adapta perfectamente al cuero cabelludo, para asegurar un cepillado eficiente y olvidarse de los tirones. Y no solo eso, sino que su diseño imantado facilita la limpieza y ayuda a mantenerlo en unas condiciones óptimas durante más tiempo.

Con su nueva línea Hair Routine, Cecotec se posiciona a la vanguardia del cuidado capilar, ofreciendo productos que combinan alta tecnología y comodidad de uso. Así, estos dispositivos están pensados para adaptarse a las necesidades de cada usuario, brindando la oportunidad de disfrutar de una melena bonita y cuidada, todos los días, desde la comodidad del hogar.