Vip District explica quiénes son los trabajadores New Collar y cómo retenerlos

Tienen habilidades tecnológicas avanzadas y escapan a la clásica distinción entre blue y white-collar workers La distinción entre trabajadores blue-collar, que realizan tareas manuales en talleres, normalmente sin estudios superiores; y white-collar, universitarios que trabajan con ordenadores desde su oficina, se está desvaneciendo. La alta demanda de conocimientos tecnológicos punteros ha propiciado un nuevo término: los trabajadores new-collar que desempeñan empleos con habilidades tecnológicas avanzadas, pero no necesariamente cuentan con un título universitario tradicional.

Este término se atribuye a Ginni Rometty, la ex-CEO de IBM, y a su iniciativa de captación de talento para la empresa fuera de las universidades con el lema Skills-First, "habilidades primero". Los new collar son profesionales que adquieren sus conocimientos mediante métodos de formación alternativa a la universidad: bootcamps, programas de certificación online, aprendizaje autodidacta, y también mediante experiencia práctica.

Su capacidad de aprendizaje continuo y flexibilidad para adaptarse a nuevas herramientas y metodologías con rapidez es precisamente lo que demanda el mercado de trabajo actual por el rápido avance de la tecnología. "La inteligencia artificial es el ejemplo más paradigmático de esta necesidad de talento prácticamente autodidacta, ya que, actualmente, no se expide ningún título universitario oficial de experto en esta materia y, sin embargo, es una habilidad muy demandada por las empresas" afirma Nicolas André, Director de Soluciones de RR. HH. de la plataforma de engagement de empleados Vip District.

Los trabajadores "new collar" son requeridos en prácticamente todos los sectores, dado que se consideran clave en la transformación digital y la innovación tecnológica de las empresas. No solamente para tareas relacionadas específicamente con la inteligencia artificial, sus habilidades son especialmente demandadas en las áreas de ciberseguridad, desarrollo de software, análisis de datos, automatización y robótica, etc.

Las grandes empresas ya han implementado programas de capacitación para formar a trabajadores "new collar" y tratar de cubrir sus necesidades, pero la brecha de talento en la industria tecnológica es muy amplia debido a la creciente demanda de habilidades prácticas. Ante esta situación, "las empresas que deseen atraer y retener a este tipo de trabajadores deben ser capaces de crear mejores experiencias para sus empleados", afirma Nicolas André.

Nuevo sentimiento de pertenencia

Los trabajadores que cuentan con este tipo de capacitaciones tecnológicas especializadas a menudo prefieren entornos laborales más flexibles. Atrás quedaron los días en que un trabajador se quedaba en una empresa durante décadas. La tendencia actual, y muy especialmente en el caso de trabajadores con capacidades tecnológicas avanzadas, es cambiar de trabajo con mayor frecuencia y construir conexiones en diferentes organizaciones. En este contexto, las empresas que sean capaces de adoptar un sentido de pertenencia más fluido e interconectado para sus trabajadores estarán mejor posicionadas para competir.

