La IA está transformando la educación, por Casvi International American School

Todo cambio asusta, si no que se lo comenten a Henry Ford cuando sus coches compartían espacio con los carruajes de caballos. Desde hace unos años, la sociedad ha empezado a convivir con un nuevo elemento disruptivo: la Inteligencia Artificial. Como toda herramienta, puede llegar a ser un arma de doble filo. Sin embargo, los beneficios y facilidades que ofrece en multitud de campos son incontables.

La directora del Casvi International American School, Virginia Caballero, argumenta que “detrás de todo gran proyecto tiene que haber una base sólida y enfoque educativo al respecto”. “Con la IA pasa igual. Evidentemente, se trata de una realidad y nuestro papel como educadores no es ignorarla, sino comprenderla a fondo para guiar a los alumnos, a partir de una edad apropiada, cómo darle un buen uso. No es una herramienta aislada, sino un recurso transversal que bien implementado puede enriquecer el aprendizaje y la enseñanza de manera significativa”. De esta manera el colegio americano en Madrid, Casvi, mitiga los posibles riesgos.

No obstante, en ningún caso se pretende que la IA reemplace la educación tradicional, sino que se utilice como un instrumento complementario para optimizar al máximo la etapa educativa de los menores. Disponer de todos los medios a su disposición les permitirá tomar decisiones más acertadas sobre su futuro.

Si se centran en el ámbito educativo, la IA permite ofrecer “un aprendizaje más personalizado”, ya que el contenido, el ritmo y la estrategia de enseñanza “puede adaptarse a las necesidades individuales de cada alumno” e identificar “sus dificultades de aprendizaje”, tal y como señala la Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Este avance lleva consigo un aumento de la motivación y del compromiso con el aprendizaje, pero también promueve “la inclusión y la diversidad”, según los expertos.

Es más, el uso de la IA en la educación española ya es una realidad: “El 82% los alumnos ha utilizado ya alguna herramienta de IA, seguido del 73% los profesores y del 69% los padres y madres”, según concluye el estudio El impacto de la IA en la educación en España, elaborado por Empantallados.com y GAD3.

Por otra parte, este instrumento también es un apoyo para el profesorado, principalmente, para organizar y diseñar las sesiones, establecer competencias transversales o ejecutar tareas más administrativas. Esto incluye la planificación, el control de asistencias o el análisis sobre el rendimiento académico del alumno, entre otras cuestiones.

La IA también fomenta el desarrollo de las habilidades cognitivas de los alumnos de primaria y secundaria, debido a que, a través de un correcto y tutorizado uso de estas aplicaciones, fomentan la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico. Asimismo, el alumnado desarrollará su capacidad de búsqueda, investigación, y, sobre todo, de contrastar información.

No obstante, un mal uso de estos sistemas puede traer severas consecuencias. Con esa misión, la UNESCO ha elaborado el informe Inteligencia artificial y educación: Guía para los encargados de formular políticas, con el fin de “mejorar la preparación de los responsables de políticas educativas en relación con la inteligencia artificial”.

Con el propósito de afrontar y reducir estos nuevos desafíos, es importante que la comunidad educativa y las familias generen un “ambiente educativo positivo, basado en la prevención”. Para ello, los expertos indican que es de vital importancia que ambos sujetos establezcan normas y límites claros con respecto al uso de la IA.

Igualmente, es necesario comprobar cómo ese recurso recopila, almacena y utiliza los datos. Es decir, en todo momento se debe “garantizar la seguridad de los alumnos”. En ese sentido, se debe educar al alumno en términos de ética y responsabilidad digital. Del mismo modo, el uso de la herramienta de IA debe ajustarse a la edad y capacidad del alumno.