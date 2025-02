Automatizar y optimizar; Cómo garantizar la calidad del contenido en Aecoc Media y Amazon con Pigmeo

En la actualidad, las marcas enfrentan un doble desafío en la gestión de sus productos: no solo deben controlar las innumerables referencias en los estantes de supermercados y tiendas físicas, sino que también deben hacerlo en los estantes digitales. A diferencia del entorno físico, donde la falta de información sobre un producto puede ser suplida al examinarlo en persona, en el ámbito digital, cualquier error o falta de información puede resultar en la pérdida de una venta o en que los consumidores opten por productos de la competencia. Por esta razón, es crucial que las características básicas del producto, como el tamaño y los ingredientes, estén correctamente especificadas y que las imágenes mostradas sean precisas y atractivas.

El canal digital, si bien ofrece un volumen creciente de oportunidades debido a su alcance en mercados y audiencias globales, también aumenta la complejidad en el control de calidad de la información de los productos en cada retailer online. La precisión y consistencia en la información se han vuelto esenciales para asegurar la competitividad y satisfacer las expectativas de los consumidores, quienes dependen cada vez más de los detalles y la apariencia visual proporcionada en las fichas de productos online. La gestión eficaz de la información de productos en el entorno digital se ha convertido en un componente clave para el éxito de las marcas en el comercio electrónico y en este contexto, contar con un partner como Optopus, agencia Digital Shelf, puede ser la mejor opción para las marcas.

El desafío de la gestión de las estanterías digitales Un Digital Shelf correctamente optimizado puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de las ventas online de una marca. Los títulos, descripciones e imágenes, entre otros, son aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta en este sentido. Además, los cientos de referencias, tallas, colores y descuentos que deben mantenerse actualizados constantemente no solo en el e-commerce propio de la marca, sino también en el resto de plataformas de venta online como Amazon u otros marketplaces, convierten esta tarea de mantenimiento en todo un reto para las marcas.

Mantener la consistencia y precisión de toda esta información en cada una de estas plataformas es una tarea ardua. Cada marketplace tiene sus propias especificaciones y requerimientos, lo que significa que una simple actualización de precio o una nueva promoción debe ser implementada de manera correcta y coherente en múltiples canales. Esta labor manual no solo consume una cantidad significativa de tiempo, sino que también es propensa a errores humanos, lo que puede llevar a inconsistencias que afectan negativamente la experiencia del cliente y las tasas de conversión.

La solución a este problema radica en la adopción de nuevas tecnologías que permitan la automatización de estos procesos y la detección de errores. Esto no solo simplifica los procesos de optimización del Digital Shelf, sino que también brinda a las marcas la capacidad de mantenerse competitivas en un entorno de rápido cambio. La capacidad de actualizar y optimizar de manera eficiente la información de productos en todas las plataformas de venta es crucial para destacar en un mercado altamente saturado y maximizar así las oportunidades de éxito.

Pigmeo, una herramienta de control para feeds de producto en Amazon y Aecoc Media Con el fin de hacer frente a esta problemática, desde Optopus han lanzado Pigmeo, una herramienta pionera en España para el control automático de contenidos en Aecoc Media y Amazon. Pigmeo es una solución de analítica de Digita Shelf que avalúa la calidad de los contenidos de catálogo de estas plataformas de retail, tales como los titulares, descripciones o imágenes, con el objetivo de detectar errores y lagunas de información que afecten directamente al desempeño de ventas en lineales digitales.

La herramienta se centra en las dos plataformas que en España recogen la mayor parte de referencias del mercado, Amazon y Aecoc, que aglutinan los grandes distribuidores como Carrefour o El Corte Inglés. En concreto, respecto a Aecoc -plataforma usada por la mayoría de marcas de gran consumo para enviar sus assets de ficha de producto a los 50 principales supermercados-, todavía no existe ninguna otra herramienta que ofrezca este análisis cualitativo de ficha de producto de forma automatizada en tiempo real.

Pero, ¿cómo funciona esta solución de Optopus? Pigmeo genera alertas ad hoc sobre los assets digitales para que los distintos equipos las puedan gestionar. En concreto, la suite permite a los content managers tener bajo control sus assets digitales en Amazon y Aecoc Media, donde pueden ver los gráficos que muestran el cumplimiento de KPIs según objetivo, categoría de producto o marca, así como un listado concreto de qué objetivos se cumplen y cuáles no. Además, esta herramienta no solo muestra las lagunas de contenido, sino que ofrece a los clientes el acceso a un equipo de profesionales de Optopus que podrán resolver este tipo de incidencias.

Optopus, el partner ideal para la optimización de los Digital Shelves Pigmeo ha llegado de la mano de Optopus para revolucionar el panorama actual de la optimización de las estanterías digitales, pero esta no es la única solución que ofrece la marca a sus clientes. Además, cuentan con otras herramientas como Squid, que permite controlar todas las estanterías digitales de Amazon desde una única interfaz.

En este contexto en el que cada vez es más difícil tener el control absoluto sobre la información de los productos en cada retailer online, contar con partners como Optopus, especialistas en la implementación y gestión de este tipo de soluciones, es clave para aquellas compañías que quieran diferenciarse de la competencia en un canal altamente saturado y competido como el digital.