Oktalent revoluciona el futuro empresarial con su innovador enfoque en formación y desarrollo de talento

La startup de reclutamiento y selección da un paso más allá en su compromiso con las empresas al ofrecer formación estratégica para potenciar las habilidades y competencias de sus equipos.

Oktalent, la destacada empresa especializada en servicios de reclutamiento y selección, continúa ampliando su impacto en el panorama empresarial de España. Aparte de su reconocida capacidad para conectar a las mejores empresas con el talento más cualificado, la compañía ha dado un paso decisivo al incorporar la formación como un pilar fundamental en su oferta con oktalentacademy.com. Esta iniciativa surge de la firme creencia de que el talento no se va de las empresas, se va de sus líderes.

A través de un programa integral de formación para empresas, Oktalent busca potenciar las habilidades y competencias de los equipos de trabajo, desarrollando un liderazgo que permita el crecimiento y la retención del talento. Empresas de renombre como Silbon, Iveco, Transportes Rochel, Grupo Florys… ya han confiado en este enfoque innovador, beneficiándose de mejoras significativas en el desempeño de sus colaboradores y una gestión más eficiente de sus recursos humanos.

"Las empresas no solo deben invertir en el reclutamiento de buenos empleados, sino también en el desarrollo continuo de sus equipos. Hoy más que nunca, la clave para mantener el talento radica en un liderazgo efectivo y en la capacitación constante", asegura José R, CEO de Oktalent.

El enfoque de Oktalent combina la experiencia en selección de personal con un contenido formativo dirigido a mejorar las capacidades de los directivos y equipos operativos. Los programas de formación están diseñados para adaptarse a las necesidades particulares de cada empresa, asegurando una optimización de los procesos internos y un alineamiento estratégico con los objetivos corporativos.

La formación no solo es una herramienta clave para fortalecer a los equipos, sino también una inversión estratégica que impacta directamente en el rendimiento y el ambiente organizacional. Según estudios recientes, las empresas que apuestan por la formación de sus equipos logran mayores índices de productividad, retención de talento y satisfacción laboral.

"En un entorno empresarial tan competitivo, los líderes deben evolucionar constantemente y, a través de la formación, garantizamos que las empresas estén preparadas para afrontar los desafíos del futuro", concluye José.

Además, Oktalent ofrece dos programas de formación estrella que no está únicamente dirigido a empresas: un programa híbrido (presencial y online) de formación orientada a crear y gestionar comercios electrónicos, dirigido a emprendedores/as digitales, empresas y personas que deseen crear su tienda online, y una certificación en Reclutamiento y Selección de Personal, destinada a aquellas personas que quieran aprender esta habilidad tan demandada por las empresas y trabajar en el área de Recursos Humanos.

Con esta nueva etapa, Oktalent se consolida no solo como un referente en la selección de talento, sino como un aliado estratégico para las empresas que buscan transformar y fortalecer a sus equipos para afrontar con éxito los retos del mercado global.

Acerca de Oktalent:

Oktalent es una empresa líder en reclutamiento y selección de personal, especializada en ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Además, se destaca por su enfoque innovador en formación empresarial, ayudando a las organizaciones a desarrollar el talento de sus equipos y liderar con éxito el cambio en un entorno empresarial cada vez más complejo.