Del mar a la montaña; ocho destinos rurales para descubrir esta primavera

Ya empieza a vislumbrarse el fin del invierno. Los días se alargan y las temperaturas empiezan a suavizarse. Comienza una de las etapas favoritas para los viajeros, en especial los amantes del turismo rural. Es por ello que toca pensar en el próximo destino, y Grupo RV EDIPRESS, Agencia de Comunicación especializada en Turismo, plantea algunas opciones que conviene apuntar.

Menorca, esplendor verde más allá de sus bellas costas Esta perla del Mediterráneo ha logrado cautivar a decenas de miles de visitantes de todas partes del mundo, y no sin razón. Pero como ocurre muchas veces, hay vida en las islas más allá de las playas de película. Menorca es buen ejemplo de ello. Su Camí de Cavalls, que rodea el perímetro de la isla, hará las delicias de aquellos que disfrutan de una buena caminata dejándose llevar por la magia de los entornos naturales y la autenticidad de una isla que nunca ha renunciado a su esencia.

Rioja Alavesa. Historia, enoturismo y tradición Este rincón de Euskadi es un sueño para los amantes de la naturaleza, las villas con encanto y las postales de película con viñedos hasta casi tocar el horizonte. Rincones únicos, miradores desde los que asomarse a una tierra viva y alegre, donde sus gentes reciben al visitante que valora los espacios naturales y es respetuosa con el medio ambiente. Por sus sendas y rutas se puede practicar senderismo, ciclismo, e incluso recorrerlas subidos a un 4x4. A ello se le suman experiencias en viñedos y bodegas que van desde los calados históricos de origen medieval, hasta las bodegas más vanguardistas y modernas.

Liébana. Una comarca para vivirla en varios capítulos En el corazón de los Picos de Europa, entre montañas que se funden con el cielo y valles verdes que parecen pintados sobre un lienzo, se encuentra la Comarca de Liébana. Este destino es ideal para quienes buscan perderse en la naturaleza y conocer el pasado a través de vestigios históricos. Esta comarca está formada por siete municipios, cada uno con su encanto propio, los cuales permiten diseñar una ruta que removerá los 5 sentidos. Calma, rincones sorprendentes y gastronomía sin igual son los compañeros de viaje en una visita a esta bella tierra.

Cee, donde empieza Finisterre Si por algo se caracteriza esta villa es por ser un destino que destaca dentro de la Costa da Morte, por la divulgación de su riqueza Patrimonial, y también por ser un destino primordial en el Camino de Santiago, como primera conexión con el mar para los peregrinos que emprenden su camino hacia el ‘Fin del mundo’. Su naturaleza, marcada por la Ría de Corcubión, que baña en forma de arco la localidad, y la Ría de Lires, siendo la más pequeña de Galicia, conforman una litografía espectacular para el visitante que, junto con sus playas salvajes de cristalinas aguas e imponentes olas son ideales en cualquier época del año.

Camino de Santiago Francés por Galicia Aunque un poco antes, en El Bierzo, se puede dar inicio a una aventura que hará las delicias de los senderistas y coleccionistas de historias únicas. A través del Camino de Santiago más antiguo del mundo, el viajero descubre pueblos, sendas, rincones e historias que le cambian para siempre. Cuatro pueblos leoneses y once de Galicia. Todos con su propia idiosincrasia y legado. Recorrerlos en esta época del año asegura una colección de estampas para enmarcar.

Ría da Estrela. Cinco motivos son suficientes La más alta de las rías Baixas vive asomada al mar. No obstante, es en su interior donde empieza a vislumbrarse un entramado de ríos y a su alrededor una lista casi incontable de caminos y sendas donde parece que el tiempo se ha detenido repentinamente. Los paisajes que se vislumbran desde sus miradores no los puede replicar ni la mejor inteligencia artificial. El entorno, apenas modificado por la mano del hombre provee al viajero de rincones de fábula, donde el agua siempre ocupa un lugar de excepción. Sus cinco concellos: Muros, Outes, Porto do Son, Lausame y Noia, son los puntos de partida idóneos para empezar una caminata que llevará al caminante a través de parajes mágicos.

Torrelodones, un oasis natural a pocos minutos de Madrid Resguardado por la serranía madrileña, la villa de Torrelodones ha sido desde hace mucho tiempo ese lugar al que volver cada vez que hay unos días libres. Muchos eligen este lugar por su exquisita oferta gastronómica, pero cada vez más gente acude a descubrir un pueblo desde el que comenzar un itinerario para toda la familia y donde no faltará el verde y la calma que ofrece la naturaleza en su máximo esplendor. Muchos son los escépticos que han acudido llamados por amigos y familiares que sucumbieron al encanto de este pueblo y terminaron rindiéndose a la evidencia de que Torrelodones es un destino de turismo rural de obligada visita.

Formentera, el pequeño cofre del tesoro Cuesta imaginar que una pequeña isla del Mediterráneo albergue más de una treintena de sendas naturales, pero la realidad es que la pequeña de las Pitiusas es un cofre del tesoro que ha sorprendido a cientos de visitantes que fueron buscando sol y playa y terminaron impactados por la cantidad de rutas de todos los niveles, muchas de ellas perfectas para recorrer en bicicleta o a caballo, y por la cantidad de rincones escondidos con los que se dieron de bruces.